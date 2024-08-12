В двух общинах Харьковщины усилили комендантский час — где именно

С 12 августа в Дергачевской и Липецкой общинах Харьковской области усилили комендантский час. Вероятной причиной такого решения стали усиленные обстрелы РФ.

В каких общинах Харьковщины усилили комендантский час

Как отмечается, с сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой общинах будет действовать с 17:00 до 9:00

В Липецкой общине ограничения коснутся следующих населенных пунктов:

Глубокое;

Липцы;

Борисовка;

Борщева;

Веселое;

Зеленое;

Красное;

Лукьянцы;

Мороховец;

Нескучное;

Олейниково;

Победа;

Бдительная;

Слобожанское;

Стрелка;

Терновая;

Малое Веселое.

В Дергачевском обществе комендантский час усилили в населенных пунктах:

Казачья Лопань;

Алисовка;

Бугаевка;

Большие Проходы;

Большая Яруга;

Гоптовка;

Гранов;

Дементиевка;

Дубовка;

Кочубеевка;

Кудеевка;

Лобановка;

Малые Проходы;

Новая Казачья;

Токаревка;

Токаревка Вторая;

Цуповка;

Шевченко;

Шопино;

Ветеринарный.

Таким образом, в определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений.

В частности, запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.

Какая ситуация в Харьковской области

Российская армия почти каждый день обстреливает Харьковскую область. В частности 10 августа по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара российских оккупантов по селу Первомайское погибли два человека.

В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина, отмечает Синегубов. Поделиться

Глава Харьковской ОВ также добавил, что военные преступники из оккупационной армии РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" пгт Золочев.

Повреждения в результате этой атаки получили 8 жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина.

В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.

Также глава ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.