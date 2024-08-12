В двух общинах Харьковщины усилили комендантский час — где именно

С 12 августа в Дергачевской и Липецкой общинах Харьковской области усилили комендантский час. Вероятной причиной такого решения стали усиленные обстрелы РФ.
Главные тезисы
- В общинах Дергачевской и Липецкой Харьковской области ужесточен комендантский час с 12 августа.
- Усиление комендантского часа связано с усиленными обстрелами со стороны РФ, затрагивающими жизнь мирного населения.
- Введение запретов на пребывание на улицах без пропусков и движение транспортных средств без разрешений призвано обеспечить безопасность жителей.
- Российская армия продолжает осуществлять обстрелы на территории Харьковской области, причиняя серьезный ущерб жилым домам и зданиям инфраструктуры..
В каких общинах Харьковщины усилили комендантский час
Как отмечается, с сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой общинах будет действовать с 17:00 до 9:00
В Липецкой общине ограничения коснутся следующих населенных пунктов:
Глубокое;
Липцы;
Борисовка;
Борщева;
Веселое;
Зеленое;
Красное;
Лукьянцы;
Мороховец;
Нескучное;
Олейниково;
Победа;
Бдительная;
Слобожанское;
Стрелка;
Терновая;
Малое Веселое.
В Дергачевском обществе комендантский час усилили в населенных пунктах:
Казачья Лопань;
Алисовка;
Бугаевка;
Большие Проходы;
Большая Яруга;
Гоптовка;
Гранов;
Дементиевка;
Дубовка;
Кочубеевка;
Кудеевка;
Лобановка;
Малые Проходы;
Новая Казачья;
Токаревка;
Токаревка Вторая;
Цуповка;
Шевченко;
Шопино;
Ветеринарный.
Таким образом, в определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений.
В частности, запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.
Какая ситуация в Харьковской области
Российская армия почти каждый день обстреливает Харьковскую область. В частности 10 августа по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара российских оккупантов по селу Первомайское погибли два человека.
Глава Харьковской ОВ также добавил, что военные преступники из оккупационной армии РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" пгт Золочев.
Повреждения в результате этой атаки получили 8 жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина.
В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.
Также глава ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.
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