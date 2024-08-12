В двух общинах Харьковщины усилили комендантский час — где именно
Категория
Украина
Дата публикации

В двух общинах Харьковщины усилили комендантский час — где именно

В двух общинах Харьковщины усилили комендантский час — где именно
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Источник:  online.ua

С 12 августа в Дергачевской и Липецкой общинах Харьковской области усилили комендантский час. Вероятной причиной такого решения стали усиленные обстрелы РФ.

Главные тезисы

  • В общинах Дергачевской и Липецкой Харьковской области ужесточен комендантский час с 12 августа.
  • Усиление комендантского часа связано с усиленными обстрелами со стороны РФ, затрагивающими жизнь мирного населения.
  • Введение запретов на пребывание на улицах без пропусков и движение транспортных средств без разрешений призвано обеспечить безопасность жителей.
  • Российская армия продолжает осуществлять обстрелы на территории Харьковской области, причиняя серьезный ущерб жилым домам и зданиям инфраструктуры..

В каких общинах Харьковщины усилили комендантский час

Как отмечается, с сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой общинах будет действовать с 17:00 до 9:00

В Липецкой общине ограничения коснутся следующих населенных пунктов:

  • Глубокое;

  • Липцы;

  • Борисовка;

  • Борщева;

  • Веселое;

  • Зеленое;

  • Красное;

  • Лукьянцы;

  • Мороховец;

  • Нескучное;

  • Олейниково;

  • Победа;

  • Бдительная;

  • Слобожанское;

  • Стрелка;

  • Терновая;

  • Малое Веселое.

В Дергачевском обществе комендантский час усилили в населенных пунктах:

  • Казачья Лопань;

  • Алисовка;

  • Бугаевка;

  • Большие Проходы;

  • Большая Яруга;

  • Гоптовка;

  • Гранов;

  • Дементиевка;

  • Дубовка;

  • Кочубеевка;

  • Кудеевка;

  • Лобановка;

  • Малые Проходы;

  • Новая Казачья;

  • Токаревка;

  • Токаревка Вторая;

  • Цуповка;

  • Шевченко;

  • Шопино;

  • Ветеринарный.

Таким образом, в определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений.

В частности, запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.

Какая ситуация в Харьковской области

Российская армия почти каждый день обстреливает Харьковскую область. В частности 10 августа по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара российских оккупантов по селу Первомайское погибли два человека.

В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина, отмечает Синегубов.

Глава Харьковской ОВ также добавил, что военные преступники из оккупационной армии РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" пгт Золочев.

Повреждения в результате этой атаки получили 8 жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина.

В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.

Также глава ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

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