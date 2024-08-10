Армия РФ атаковала Краматорск и Харьковщину. Есть погибшие и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Краматорск и Харьковщину. Есть погибшие и разрушения

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия удара армии РФ по Харьковщине
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По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 10 августа, преступная армия РФ нанесла удары по Краматорску и попала ракетой в объект критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Краматорск и Харьковщину, вызвав гибель людей и разрушения критической инфраструктуры.
  • Обстрел российскими оккупантами также привел к повреждениям жилых домов и больниц в Харьковской области.
  • Жители атакованных регионов оказались под угрозой, требуя немедленной помощи и поддержки для ликвидации последствий.
  • Под Херсоном вспыхнул пожар из-за обстрела, покрыв город густым дымом и требуя усилий пожарных для тушения возгорания.
  • Атаки российской армии требуют осуждения и дополнительных международных усилий для прекращения конфликта и защиты мирных жителей.

Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ на Краматорск

Один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения. Объемы нанесенного ущерба устанавливаем, – подчеркивает Филашкин.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Харьковщины

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара российских оккупантов по селу Первомайское погибли два человека.

В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина, отмечает Синегубов.

Глава Харьковской ОВ также добавил, что военные преступники из оккупационной армии РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" пгт Золочев.

Повреждения в результате этой атаки получили 8 жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина.

В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.

Также глава ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

Что известно о последствиях атак российских окупантов в других регионах

Представители Херсонской ОВА сообщают, что в результате обстрела российских окупантов вспыхнул пожар под Херсоном. Густой дым затянул весь город.

Из-за сильного ветра дым быстро распространился, затянув почти весь Херсон. Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание, - отмечают в ОВА.

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