По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 10 августа, преступная армия РФ нанесла удары по Краматорску и попала ракетой в объект критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Краматорск и Харьковщину, вызвав гибель людей и разрушения критической инфраструктуры.
- Обстрел российскими оккупантами также привел к повреждениям жилых домов и больниц в Харьковской области.
- Жители атакованных регионов оказались под угрозой, требуя немедленной помощи и поддержки для ликвидации последствий.
- Под Херсоном вспыхнул пожар из-за обстрела, покрыв город густым дымом и требуя усилий пожарных для тушения возгорания.
- Атаки российской армии требуют осуждения и дополнительных международных усилий для прекращения конфликта и защиты мирных жителей.
Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ на Краматорск
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Харьковщины
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара российских оккупантов по селу Первомайское погибли два человека.
Глава Харьковской ОВ также добавил, что военные преступники из оккупационной армии РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" пгт Золочев.
Повреждения в результате этой атаки получили 8 жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина.
В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.
Также глава ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.
Что известно о последствиях атак российских окупантов в других регионах
Представители Херсонской ОВА сообщают, что в результате обстрела российских окупантов вспыхнул пожар под Херсоном. Густой дым затянул весь город.
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