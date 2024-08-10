По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 10 августа, преступная армия РФ нанесла удары по Краматорску и попала ракетой в объект критической инфраструктуры.

Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ на Краматорск

Один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения. Объемы нанесенного ущерба устанавливаем, – подчеркивает Филашкин. Поделиться

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Харьковщины

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара российских оккупантов по селу Первомайское погибли два человека.

В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина, отмечает Синегубов. Поделиться

Глава Харьковской ОВ также добавил, что военные преступники из оккупационной армии РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" пгт Золочев.

Повреждения в результате этой атаки получили 8 жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина.

В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.

Также глава ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

Что известно о последствиях атак российских окупантов в других регионах

Представители Херсонской ОВА сообщают, что в результате обстрела российских окупантов вспыхнул пожар под Херсоном. Густой дым затянул весь город.