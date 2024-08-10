Армия РФ убила двоих детей во время обстрела Константиновки
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила двоих детей во время обстрела Константиновки

Константиновка
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Источник:  online.ua

По состоянию на утро 10 августа известно о 14 погибших и 43 раненых в результате обстрела супермаркета в Константиновке, который 9 августа совершили российские захватчики. Также сообщается, что идентифицированы тела 2 погибших детей.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила теракт в Константиновке, в результате чего погибли 14 человек, среди них 2 детей в возрасте 9 и 11 лет.
  • Уже начато расследование этой трагедии и принимаются все необходимые меры для установления виновных.
  • Владимир Зеленский осудил террористический акт и заявил, что Россия понесет ответственность за свои преступления.

Россия продолжает убивать украинских детей

По состоянию на утро 10 августа 2024 идентифицированы тела 2 погибших детей — это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка, — сообщает Донецкая областная прокуратура.

Кроме того, указано, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ, — сказано в заявлении местной прокуратуры.

Теракт РФ в Константиновке 9 августа Что важно знать

9 августа около 11:05 российские захватчики нанесли авиаудар по г. Константиновке.

По предварительным данным, для этого враг использовал ракету "Х-38".

Армия РФ попала по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

На теракт сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Идет спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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