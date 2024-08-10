Армия РФ убила двоих детей во время обстрела Константиновки

По состоянию на утро 10 августа известно о 14 погибших и 43 раненых в результате обстрела супермаркета в Константиновке, который 9 августа совершили российские захватчики. Также сообщается, что идентифицированы тела 2 погибших детей.
Главные тезисы
- Российская армия совершила теракт в Константиновке, в результате чего погибли 14 человек, среди них 2 детей в возрасте 9 и 11 лет.
- Уже начато расследование этой трагедии и принимаются все необходимые меры для установления виновных.
- Владимир Зеленский осудил террористический акт и заявил, что Россия понесет ответственность за свои преступления.
Россия продолжает убивать украинских детей
Кроме того, указано, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Теракт РФ в Константиновке 9 августа Что важно знать
9 августа около 11:05 российские захватчики нанесли авиаудар по г. Константиновке.
По предварительным данным, для этого враг использовал ракету "Х-38".
Армия РФ попала по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.
На теракт сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
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