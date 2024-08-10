Армия РФ убила двоих детей во время обстрела Константиновки

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Идет спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.