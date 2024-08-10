ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем армии РФ в течение суток

9 августа Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1160 человек российских захватчиков, а также уничтожили 7 танков и две системы ПВО врага.

Потери армии РФ по состоянию на 10 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 589700 (+1160) человек,

танков — 8441 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,

артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,

РСЗО — 1143 (+1) ед,

средства ПВО — 918 (+2) ед,

самолетов — 366 (+0) ед,

вертолетов — 327 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13372 (+47),

крылатые ракеты — 2425 (+1),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,

специальная техника — 2789 (+20).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 9-10 августа

За прошедшие сутки между ВСУ и армией РФ произошло 70 боевых столкновений.

Также указано, что враг нанес по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБ.

Кроме того, российские оккупанты использовали для атак 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.