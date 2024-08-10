ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем армии РФ в течение суток

9 августа Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1160 человек российских захватчиков, а также уничтожили 7 танков и две системы ПВО врага.
Главные тезисы
- В течение суток ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем РФ, что свидетельствует об успешном противостоянии украинских войск.
- Враг продолжает совершать десятки атак на Покровском направлении.
- Там же армия РФ теряет больше всего своих солдат и техники.
Потери армии РФ по состоянию на 10 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 589700 (+1160) человек,
танков — 8441 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,
артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,
РСЗО — 1143 (+1) ед,
средства ПВО — 918 (+2) ед,
самолетов — 366 (+0) ед,
вертолетов — 327 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13372 (+47),
крылатые ракеты — 2425 (+1),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,
специальная техника — 2789 (+20).
Ситуация на фронте 9-10 августа
За прошедшие сутки между ВСУ и армией РФ произошло 70 боевых столкновений.
Также указано, что враг нанес по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБ.
Кроме того, российские оккупанты использовали для атак 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении армия РФ дважды атаковала оборонительные рубежи ВСУ возле Волчанска;
На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение;
На Лиманском направлении зафиксировано 7 атак врага;
На Северском направлении россияне пытались прорваться 9 раз;
На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий;
На Торецком направлении российские захватчики совершили 12 атак;
На Покровском направлении велось 25 боев;
На Кураховском направлении ВСУ трижды вступали в бой с оккупантами;
На Времивском направлении враг все еще пытается наступать;
На Ореховском направлении штурм армии РФ снова оказался провальным.
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