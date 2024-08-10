ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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9 августа Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1160 человек российских захватчиков, а также уничтожили 7 танков и две системы ПВО врага.

Главные тезисы

  • В течение суток ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем РФ, что свидетельствует об успешном противостоянии украинских войск.
  • Враг продолжает совершать десятки атак на Покровском направлении.
  • Там же армия РФ теряет больше всего своих солдат и техники.

Потери армии РФ по состоянию на 10 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 589700 (+1160) человек,

  • танков — 8441 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,

  • артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,

  • РСЗО — 1143 (+1) ед,

  • средства ПВО — 918 (+2) ед,

  • самолетов — 366 (+0) ед,

  • вертолетов — 327 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13372 (+47),

  • крылатые ракеты — 2425 (+1),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,

  • специальная техника — 2789 (+20).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 9-10 августа

За прошедшие сутки между ВСУ и армией РФ произошло 70 боевых столкновений.

Также указано, что враг нанес по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБ.

Кроме того, российские оккупанты использовали для атак 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении армия РФ дважды атаковала оборонительные рубежи ВСУ возле Волчанска;

  • На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение;

  • На Лиманском направлении зафиксировано 7 атак врага;

  • На Северском направлении россияне пытались прорваться 9 раз;

  • На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий;

  • На Торецком направлении российские захватчики совершили 12 атак;

  • На Покровском направлении велось 25 боев;

  • На Кураховском направлении ВСУ трижды вступали в бой с оккупантами;

  • На Времивском направлении враг все еще пытается наступать;

  • На Ореховском направлении штурм армии РФ снова оказался провальным.

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