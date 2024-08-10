ЗСУ знищили 69 артилерійських систем армії РФ протягом доби

9 серпня Збройні сили України ліквідували близько 1160 осіб російських загарбників, а також знищили 7 танків та дві системи ППО ворога.
Головні тези:
- Протягом доби ЗСУ знищили 69 артилерійських систем РФ, що свідчить про успішне протистояння українських військ.
- Ворог продовжує здійснювати десятки атак на Покровському напрямку.
- Саме там армія РФ втрачає найбільше своїх солдатів та техніки.
Втрати армії РФ станом на 10 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 589700 (+1160) осіб,
танків — 8441 (+7) од,
бойових броньованих машин — 16350 (+9) од,
артилерійських систем — 16605 (+69) од,
РСЗВ — 1143 (+1) од,
засоби ППО — 918 (+2) од,
літаків — 366 (+0) од,
гелікоптерів — 327 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13372 (+47),
крилаті ракети — 2425 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22453 (+82) од,
спеціальна техніка — 2789 (+20).
Ситуація на фронті 9-10 серпня
Протягом минулої доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 70 бойових зіткнень.
Також наголошується, що ворог завдав по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи.
Окрім того, російські окупанти залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку армія РФ двічі атакувала оборонні рубежі ЗСУ біля Вовчанська;
На Куп’янському напрямку відбулося одне бойове зіткнення;
На Лиманському напрямку зафіксовано 7 атак ворога;
На Сіверському напрямку росіяни намагалися прорватися 9 разів;
На Краматорському напрямку противник здійснив шість наступальних дій;
На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 12 атак;
На Покровському напрямку точилося 25 боїв;
На Курахівському напрямку ЗСУ тричі вступали в бій з окупантами;
На Времівському напрямку ворог досі намагається наступати;
На Оріхівському напрямку штурм армії РФ знову виявився провальним.
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