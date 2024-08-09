Військові ЗСУ звернулися до українців з російської Суджі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові ЗСУ звернулися до українців з російської Суджі — відео

ЗСУ у Суджі
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Джерело:  online.ua

Збройні сили України записали відео біля філії “Газпрому” у Суджі та заявили про контроль над містом ввечері 9 серпня. 

Головні тези:

  • Українські війська увійшли до російського міста Суджа Курської області та контролюють його.
  • Військові планують не лише наступати на Курську область, а й утримувати позиції та будувати фортифікації для успішної операції.
  • Контроль над стратегічним об'єктом Газпрому у місті Суджа свідчить про успішні дії Збройних сил України в рамках спецоперації.

ЗСУ контролюють російську Суджу

Українські воїни записали відео із російського міста Суджа Курської області. Коротке звернення військових поширили у мережі.

Бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади Збройних сил України стверджують, що перебувають біля будівлі філії російського "Газпрому".

Місто контролюється Збройними Силами України. У місті спокій, всі будинки цілі. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в місті Суджа контролюється бійцями 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади, — заявив один з військових.

Під Суджею захоплено склади з боєприпасами

Про це у коментарі для Nexta повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За словами Братчука, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції та будувати фортифікації.

У Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ" РФ, яка мала наступати на Сумщині.

Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: "росіяни були шоковані, їх застигли зненацька".

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