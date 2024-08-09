Військові ЗСУ звернулися до українців з російської Суджі — відео

Збройні сили України записали відео біля філії “Газпрому” у Суджі та заявили про контроль над містом ввечері 9 серпня.
Головні тези:
- Українські війська увійшли до російського міста Суджа Курської області та контролюють його.
- Військові планують не лише наступати на Курську область, а й утримувати позиції та будувати фортифікації для успішної операції.
- Контроль над стратегічним об'єктом Газпрому у місті Суджа свідчить про успішні дії Збройних сил України в рамках спецоперації.
ЗСУ контролюють російську Суджу
Українські воїни записали відео із російського міста Суджа Курської області. Коротке звернення військових поширили у мережі.
Бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади Збройних сил України стверджують, що перебувають біля будівлі філії російського "Газпрому".
Під Суджею захоплено склади з боєприпасами
Про це у коментарі для Nexta повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За словами Братчука, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції та будувати фортифікації.
У Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ" РФ, яка мала наступати на Сумщині.
Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: "росіяни були шоковані, їх застигли зненацька".
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