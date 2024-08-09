Чого очікувати від Путіна після прориву ЗСУ у Курську область — прогноз експерта

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін, цілком можливо, віддасть наказ щодо передислокації російських сил на тлі ситуації на Курщині. Такий прогноз озвучив заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн.

Прорив ЗСУ можу змінити картину бойових дій на фронті

На переконання естонського розвідника, цілком ймовірно, що збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні.

Атака українських сил стала для них вкрай неочікуваним та неприємним сюрпризом.

Янек Кессельманн звертає увагу на те, що, згідно з відкритими даними, Збройні сили України змогли просунутися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

Підполковник також припустив, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана.

Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні, — сказав Кессельман. Поширити

Що відомо про прорив ЗСУ у Курську область.

6 серпня Збройні сили України увійшли на територію Курської області РФ й вступили у бій з російськими загарбниками.

Увечері цього ж дня Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву та збрехало, що солдати РФ змогли зупинити просування ЗСУ.

Що важливо розуміти, насправді протягом перших двох діб українські сили змогли захопити близько 11 населених пунктів, знищити російський гелікоптер, 2 танки та взяти в полон десятки російських окупантів.

Під контроль ЗСУ також перейшла російська газова станція “Суджа”, а також однойменний населений пункт.

Просування ЗСУ у російському регіоні триває.