Авіація РФ бомбила навчальний заклад у Харкові — є постраждалі

Близько 16.00 8 серпня Росія вдарила КАБом по Харкову. Відомо про пошкодження будівлі одного з вищих навчальних закладів.

Армія РФ била авіабомбою по навчальному закладу Харкова

Ворог вдарив по обʼєкту цивільної інфраструктури в Харкові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 15.49.

Пізніше він уточнив, що росіяни били КАБом по Київському району Харкова.

Пошкоджена будівля одного з вишів. Попередньо: один постраждалий. Екстрені служби продовжують огляд. Олег Синєгубов Голова Харьківської ОВА

Що відомо про наслідки обстрілу РФ Харкова

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, унаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки.

Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на цю хвилину по допомогу звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Генерал Марсель"), армія РФ, ймовірно, застосувала ракетний комплекс "Іскандер".

Нагадаємо, вдень 6 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл російськими військами центрального району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа.