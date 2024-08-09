Авиация РФ бомбила учебное заведение в Харькове — есть пострадавшие

Около 16:00 8 августа Россия ударила КАБом по Харькову. Известно о повреждении здания одного из вузов.
Главные тезисы
- Российская авиация ударила по учебному заведению в Харькове, причинив ущерб зданию вуза.
- Экстренные службы продолжают осмотр места ЧП и спасательные работы, так как под завалами могут находиться люди, нуждающиеся в помощи.
- Российская авиация, скорее всего, била КАБом по Харькову 9 августа.
Армия РФ била авиабомбой по учебному заведению Харькова
Враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов в 15.49.
Позже он уточнил, что россияне били КАБом по Киевскому району Харькова.
Что известно о последствиях обстрела РФ Харькова
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.
В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.
По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, на эту минуту за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.
По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника ("Генерал Марсель"), армия РФ, вероятно, применила ракетный комплекс "Искандер".
Напомним, днем 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.
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