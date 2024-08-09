Авиация РФ бомбила учебное заведение в Харькове — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила учебное заведение в Харькове — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ
Читати українською

Около 16:00 8 августа Россия ударила КАБом по Харькову. Известно о повреждении здания одного из вузов.

Главные тезисы

  • Российская авиация ударила по учебному заведению в Харькове, причинив ущерб зданию вуза.
  • Экстренные службы продолжают осмотр места ЧП и спасательные работы, так как под завалами могут находиться люди, нуждающиеся в помощи.
  • Российская авиация, скорее всего, била КАБом по Харькову 9 августа.

Армия РФ била авиабомбой по учебному заведению Харькова

Враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов в 15.49.

Позже он уточнил, что россияне били КАБом по Киевскому району Харькова.

Повреждено здание одного из вузов. Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Что известно о последствиях обстрела РФ Харькова

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.

В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.

По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, на эту минуту за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника ("Генерал Марсель"), армия РФ, вероятно, применила ракетный комплекс "Искандер".

Напомним, днем 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьковщину — есть жертвы
Харьковская областная прокуратура
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ впервые сбросила ФАБ-1500 на Купянский район Харьковщины
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ФАБ-1500
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Харьковщину — погибла женщина, ранен ребенок
Харьковская областная прокуратура
Харьковщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?