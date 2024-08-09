Авиация РФ бомбила учебное заведение в Харькове — есть пострадавшие

Около 16:00 8 августа Россия ударила КАБом по Харькову. Известно о повреждении здания одного из вузов.

Армия РФ била авиабомбой по учебному заведению Харькова

Враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов в 15.49.

Позже он уточнил, что россияне били КАБом по Киевскому району Харькова.

Повреждено здание одного из вузов. Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Что известно о последствиях обстрела РФ Харькова

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.

В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.

По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, на эту минуту за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника ("Генерал Марсель"), армия РФ, вероятно, применила ракетный комплекс "Искандер".

Напомним, днем 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.