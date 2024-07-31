Авиация РФ бомбила Харьковщину — погибла женщина, ранен ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Харьковщину — погибла женщина, ранен ребенок

Харьковская областная прокуратура
Харьковщина
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Войска РФ 31 июля нанесли авиаудар по селу в Купянском районе Харьковщины: погибла женщина, ее сын госпитализирован с ожогами.

Главные тезисы

  • Авиация РФ бомбила Харьковщину, погибла женщина, ранен ребенок.
  • Оккупанты наносят целенаправленные удары по гражданским объектам, терроризируя мирных жителей.
  • Использование FPV-дронов для атак на гражданских — нарушение международных норм и законов войны.
  • Десятилетний мальчик, пострадавший в результате авиабомбардировки, находится в больнице в состоянии средней тяжести.
  • Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов войны в Харьковской области.

Россия бомбила село Горяное в Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 10:10 оккупанты ударили КАБами по пгт Большой Бурлук на Купянщине. В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина. 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения, госпитализирован.

Враг все чаще целенаправленно направляет FPV-дроны именно по гражданским лицам. Более 500 таких случаев зафиксировано за последние несколько месяцев. Речь идет именно о целенаправленном терроре, потому что оператор дрона не может не видеть, что бьет по гражданскому человеку. Поэтому оккупанты сознательно выбирают мишенью мирных жителей.

Позже начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что десятилетний мальчик, пострадавший в результате российского авиаудара по Купянскому району, находится в состоянии средней тяжести.

Обстрел начался около десяти утра. 37-летняя женщина была дома вместе с сыном — она, к сожалению, погибла на месте. Ребенок в больнице находится в состоянии средней тяжести.

Сергей Болвинов

Сергей Болвинов

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что удар был нанесен не по поселку Большой Бурлук, а по селу Горяное, граничащее с поселком.

Повреждены жилые дома на двух улицах.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Стало известно, что погибшая и раненый — это жена и сын бойца ГСЧС Харьковщины, который приехал гасить пожар на месте авиаудара.

Россия бомбит Купянщину мощными ФАБ-1500

Утром 25 июля российская армия впервые применила для удара по Купянщине ФАБ-1500: в результате атаки ранен человек.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что удар произошел по поселку Купянск-Узловой. В результате авиаудара получил ранение 52-летний мужчина.

Это чрезвычайно мощная бомба, которая способна вызвать серьезные разрушения. Бомбы ФАБ-1500 значительно больше, чем ФАБ-250 или ФАБ-500 и имеют больший радиус поражения.

Он отметил, что дальность запуска такой бомбы составляет 50-60 км, как и другие управляемые бомбы, эту запускает самолет Су-34.

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