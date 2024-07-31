Войска РФ 31 июля нанесли авиаудар по селу в Купянском районе Харьковщины: погибла женщина, ее сын госпитализирован с ожогами.
Главные тезисы
- Авиация РФ бомбила Харьковщину, погибла женщина, ранен ребенок.
- Оккупанты наносят целенаправленные удары по гражданским объектам, терроризируя мирных жителей.
- Использование FPV-дронов для атак на гражданских — нарушение международных норм и законов войны.
- Десятилетний мальчик, пострадавший в результате авиабомбардировки, находится в больнице в состоянии средней тяжести.
- Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов войны в Харьковской области.
Россия бомбила село Горяное в Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Враг все чаще целенаправленно направляет FPV-дроны именно по гражданским лицам. Более 500 таких случаев зафиксировано за последние несколько месяцев. Речь идет именно о целенаправленном терроре, потому что оператор дрона не может не видеть, что бьет по гражданскому человеку. Поэтому оккупанты сознательно выбирают мишенью мирных жителей.
Позже начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что десятилетний мальчик, пострадавший в результате российского авиаудара по Купянскому району, находится в состоянии средней тяжести.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что удар был нанесен не по поселку Большой Бурлук, а по селу Горяное, граничащее с поселком.
Повреждены жилые дома на двух улицах.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Стало известно, что погибшая и раненый — это жена и сын бойца ГСЧС Харьковщины, который приехал гасить пожар на месте авиаудара.
Россия бомбит Купянщину мощными ФАБ-1500
Утром 25 июля российская армия впервые применила для удара по Купянщине ФАБ-1500: в результате атаки ранен человек.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что удар произошел по поселку Купянск-Узловой. В результате авиаудара получил ранение 52-летний мужчина.
Это чрезвычайно мощная бомба, которая способна вызвать серьезные разрушения. Бомбы ФАБ-1500 значительно больше, чем ФАБ-250 или ФАБ-500 и имеют больший радиус поражения.
Он отметил, что дальность запуска такой бомбы составляет 50-60 км, как и другие управляемые бомбы, эту запускает самолет Су-34.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-