Авиация РФ бомбила Харьковщину — есть погибшая и раненые

Ночью 18 июля российская оккупационная армия ударила управляемой авиационной бомбой по Купянскому району Харьковщины. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Главные тезисы
- Авиация РФ бомбила Харьковщину, что привело к гибели и ранению гражданских лиц.
- Уничтожение переправы на Харьковщине усложняет ситуацию с эвакуацией и обеспечением связи между территориями.
- Руководитель военной администрации Харьковской области подтвердил тяжелую обстановку на Купянском направлении и попытки врага штурмовать позиции украинских военнослужащих.
Авиация РФ бомбила Купянщину
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также в селе Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с дрона получила ранение гражданская женщина.
Оккупанты РФ уничтожили переправу для гражданских в Харьковской области
Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Купянское направление сейчас тяжелое.
Синегубов также рассказал, что ранее оккупанты РФ били по переправе управляемыми авиабомбами или другими средствами.
Сегодня прилетела ракета типа Х, поэтому мы понимаем, что для врага эта цель приоритетна. В сочетании с усилением штурмов, уничтожением переправ — Купянское направление остается для врага приоритетным, — рассказал Синегубов.
Синегубов подчеркнул, что переправу будут восстанавливать, поскольку она используется, в том числе для эвакуации.
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