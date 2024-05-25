Армия РФ сбросила авиабомбу на Купянск-Узловой - пятеро раненых

25 мая военные РФ нанесли авиаудар по Купянско-Узловому в Харьковской области, пострадало гражданское население.

В результате удара РФ на Харьковщине пострадали люди

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили КАБом по Купянск-Узловому. По меньшей мере пять человек получили ранения. Поврежден автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал Общественному , что в результате удара претерпел контузию фельдшер скорой помощи.

Фельдшер отказывается от госпитализации и говорит, что готов работать дальше. Но говорим, что нужно в больницу. Также пострадала женщина, которую везли в автомобиле — у нее обломочные ранения грудной клетки. Авто экстренной медпомощи почти полностью уничтожено, - сказал Забашта. Поделиться

Оперативная ситуация в Харьковской области

По данным ОВА, российские войска нанесли удары по Харькову и ряду городов и сел области.

Как рассказывал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, спасатели почти круглосуточно ликвидируют пожары как в городской застройке, так и на открытой территории.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Силы обороны отразили 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанского.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское.

Кроме того, из Чугуевского, Богодуховского и Харьковского районов удалось эвакуировать 11 090 человек.

В результате удара РФ на Харьковщине пострадали люди и полностью уничтожены авто скорой помощи