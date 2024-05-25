Армия РФ сбросила авиабомбу на Купянск-Узловой - пятеро раненых

25 мая военные РФ нанесли авиаудар по Купянско-Узловому в Харьковской области, пострадало гражданское население.
В результате удара РФ на Харьковщине пострадали люди
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал Общественному , что в результате удара претерпел контузию фельдшер скорой помощи.
Оперативная ситуация в Харьковской области
По данным ОВА, российские войска нанесли удары по Харькову и ряду городов и сел области.
Как рассказывал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, спасатели почти круглосуточно ликвидируют пожары как в городской застройке, так и на открытой территории.
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Силы обороны отразили 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанского.
На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское.
Кроме того, из Чугуевского, Богодуховского и Харьковского районов удалось эвакуировать 11 090 человек.
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В результате удара РФ на Харьковщине пострадали люди и полностью уничтожены авто скорой помощи