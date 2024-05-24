Солдаты РФ трижды пытались штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области

В Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы.
Генштаб обновил информацию о ситуации в Харьковской области
Как отмечается, с начала суток 24 мая на фронте произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 494 обстрела позиций украинских войск, сбросили одну авиабомбу.
В Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в Глубоком и Волчанском районах. Потери позиций не допущены.
За прошедшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 137 человек (31 убитыми) и 23 единицы военной техники.
На Купянском направлении с начала суток происходило десять боевых столкновений. Наши защитники успешно отразили одну атаку российских захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.
Какая ситуация на других фронтовых направлениях
На Лиманском направлении Силы обороны сдерживают попытки неприятеля продвинуться в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские воины отбивают атаку противника в районе Спорного.
На Краматорском направлении с начала суток ВСУ отбили атаку в районе Клещиевки. При этом на Покровском направлении интенсивность боевых действий сегодня снизилась, в настоящее время противник не совершал наступательных действий.
На Кураховском направлении украинские воины уже отразили три атаки окупантов. На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.
На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. При этом наши воины проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей.
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