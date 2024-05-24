Солдаты РФ трижды пытались штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области

В Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы.

Генштаб обновил информацию о ситуации в Харьковской области

Как отмечается, с начала суток 24 мая на фронте произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 494 обстрела позиций украинских войск, сбросили одну авиабомбу.

В Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в Глубоком и Волчанском районах. Потери позиций не допущены.

За прошедшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 137 человек (31 убитыми) и 23 единицы военной техники.

На Купянском направлении с начала суток происходило десять боевых столкновений. Наши защитники успешно отразили одну атаку российских захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки, сообщает Генштаб. Поделиться

Какая ситуация на других фронтовых направлениях