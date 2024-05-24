Солдати РФ тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині

Генштаб ЗСУ
зсу

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці.

Генштаб оновив інформацію щодо ситуації на Харківщині

Як зазначається, з початку доби 24 травня на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 494 обстріли позицій українських військ, скинули одну авіабомбу.

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 137 осіб (31 — вбитими) та 23 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися десять бойових зіткнень. Наші захисники успішно відбили одну атаку російських загарбників у напрямку Дружелюбівки. В районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються.

Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки, — повідомляє Генштаб.

Яка ситуація на інших фронтових напрямках

  • На Лиманському напрямку Сили оборони стримують спроби ворога просунутися у Серебрянському лісі.

  • На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку противника в районі Спірного.

  • На Краматорському напрямку від початку доби ЗСУ відбили атаку у районі Кліщіївки. При цьому на Покровському напрямку інтенсивність бойових дій сьогодні знизилася, на цей час противник не здійснював наступальних дій.

  • На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили три атаки окупантів. На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників поблизу Новоданилівки.

  • На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, було відбито атаку ворога в районі Кринок. При цьому наші воїни проводять заходи з посилення оборонних рубежів.

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