Солдати РФ тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці.

Генштаб оновив інформацію щодо ситуації на Харківщині

Як зазначається, з початку доби 24 травня на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 494 обстріли позицій українських військ, скинули одну авіабомбу.

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 137 осіб (31 — вбитими) та 23 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися десять бойових зіткнень. Наші захисники успішно відбили одну атаку російських загарбників у напрямку Дружелюбівки. В районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються.

Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки, — повідомляє Генштаб. Поширити

Яка ситуація на інших фронтових напрямках