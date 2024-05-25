Армія РФ скинула авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий — п'ятеро поранених

25 травня військові РФ завдали авіаудар по Куп'янську-Вузловому на Харківщині, постраждало цивільне населення.
Унаслідок удару РФ на Харківщині постраждали люди
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів Суспільному, що внаслідок удару зазнав контузії фельдшер швидкої допомоги.
Оперативна ситуація на Харківщині
За даними ОВА, російські війська завдали ударів по Харкову та низці міст та сіл області.
Як розповідав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, рятувальники майже цілодобово ліквідовують пожежі як і в міській забудові, так і на відкритій території.
Ha Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Сили оборони відбили 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська.
На Купʼянському напрямку противник 17 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське.
Окрім цього, з Чугуївського, Богодухівського та Харківського районів вдалося евакуювати 11 090 людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
Унаслідок удару РФ на Харківщині постраждали люди та повністю знищене авто швидкої допомоги