Армія РФ скинула авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий — п'ятеро поранених

25 травня військові РФ завдали авіаудар по Куп'янську-Вузловому на Харківщині, постраждало цивільне населення.

Унаслідок удару РФ на Харківщині постраждали люди

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень. Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Олег Синєгубов Очільник Харківської ОВА

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів Суспільному, що внаслідок удару зазнав контузії фельдшер швидкої допомоги.

Фельдшер відмовляється від госпіталізації й каже, що готовий далі працювати. Але говоримо, що треба до лікарні. Також постраждала жінка, яку везли в автівці — у неї уламкові поранення грудної клітки. Авто екстреної меддопомоги майже повністю знищене, — сказав Забашта. Поширити

Оперативна ситуація на Харківщині

За даними ОВА, російські війська завдали ударів по Харкову та низці міст та сіл області.

Як розповідав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, рятувальники майже цілодобово ліквідовують пожежі як і в міській забудові, так і на відкритій території.

Ha Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Сили оборони відбили 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку противник 17 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське.

Окрім цього, з Чугуївського, Богодухівського та Харківського районів вдалося евакуювати 11 090 людей.

Унаслідок удару РФ на Харківщині постраждали люди та повністю знищене авто швидкої допомоги