Авіація РФ бомбила Харківщину — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Харківщину — є загибла та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп’янщина

Вночі 18 липня російська окупаційна армія вдарила керованою авіаційною бомбою по Куп'янському району на Харківщині. Унаслідок цього є загибла й постраждалі.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила бомбардування по Куп'янському району на Харківщині, що спричинило загибель та поранення цивільних осіб.
  • Окупанти РФ знищили переправу для цивільних на Харківщині, що ускладнює ситуацію з евакуацією та харчуванням мирного населення.
  • Керівник Харківської обласної військової адміністрації підтвердив важку обстановку на Куп'янському напрямку та намагання ворога штурмувати позиції українських військовослужбовців.
  • Службовці вживатимуть заходів для відновлення зруйнованої переправи через річку Оскіл для забезпечення евакуації та зв'язку між зруйнованими територіями.

Авіація РФ бомбила Куп’янщину

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 02:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Глушківка. Попередньо — КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Керівник Харківської ОВА

Також у селі Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка.

Окупанти РФ знищили переправу для цивільних на Харківщині

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Куп'янський напрямок наразі важкий.

Подекуди ми фіксуємо навіть більше бойових зіткнень та намагань ворога штурмувати позиції наших військовослужбовців саме по Куп'янському напрямку. Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас, — зазначив Олег Синєгубов.

Синєгубов також розповів, що раніше окупанти РФ били по переправі керованими авіабомбами, або іншими засобами.

Сьогодні прилетіла ракета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ — Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним, — розповів Синєгубов.

Синєгубов наголосив, що переправу відновлюватимуть, оскільки вона використовується, в тому числі для евакуації.

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