Авіація РФ бомбила Харківщину — є загибла та поранені

Подекуди ми фіксуємо навіть більше бойових зіткнень та намагань ворога штурмувати позиції наших військовослужбовців саме по Куп'янському напрямку. Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас, — зазначив Олег Синєгубов.