Авіація РФ бомбила Харківщину — є загибла та поранені

Вночі 18 липня російська окупаційна армія вдарила керованою авіаційною бомбою по Куп'янському району на Харківщині. Унаслідок цього є загибла й постраждалі.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила бомбардування по Куп'янському району на Харківщині, що спричинило загибель та поранення цивільних осіб.
- Окупанти РФ знищили переправу для цивільних на Харківщині, що ускладнює ситуацію з евакуацією та харчуванням мирного населення.
- Керівник Харківської обласної військової адміністрації підтвердив важку обстановку на Куп'янському напрямку та намагання ворога штурмувати позиції українських військовослужбовців.
- Службовці вживатимуть заходів для відновлення зруйнованої переправи через річку Оскіл для забезпечення евакуації та зв'язку між зруйнованими територіями.
Авіація РФ бомбила Куп’янщину
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також у селі Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка.
Окупанти РФ знищили переправу для цивільних на Харківщині
Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Куп'янський напрямок наразі важкий.
Синєгубов також розповів, що раніше окупанти РФ били по переправі керованими авіабомбами, або іншими засобами.
Сьогодні прилетіла ракета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ — Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним, — розповів Синєгубов.
Синєгубов наголосив, що переправу відновлюватимуть, оскільки вона використовується, в тому числі для евакуації.
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