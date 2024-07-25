Авиация РФ впервые сбросила ФАБ-1500 на Купянский район Харьковщины

Утром 25 июля российская армия впервые применила для удара по Купянщине ФАБ-1500: в результате атаки ранен человек.

Россия бомбит Купянщину мощными ФАБ-1500

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что удар произошел по поселку Купянск-Узловой. В результате авиаудара получил ранение 52-летний мужчина.

Это чрезвычайно мощная бомба, которая способна вызвать серьезные разрушения. Бомбы ФАБ-1500 значительно больше, чем ФАБ-250 или ФАБ-500 и имеют больший радиус поражения. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Он отметил, что дальность запуска такой бомбы составляет 50-60 км, как и другие управляемые бомбы, эту запускает самолет Су-34.

Не исключаем, что такими бомбами враг будет наносить удары и по Харькову. Поделиться

Также глава Харьковщины сообщил об эвакуации из области.

В настоящее время 41 семью с детьми вывезли в безопасные места из Боровской поселковой ТГ, 43 из Волчанской городской ТГ и 20 семей с детьми из Кондрашевской общины. Всего — 104 ребенка с родителями. Планируем завершить эвакуацию из этих населенных пунктов в течение 60 дней. По нашим данным, на этих территориях могут находиться еще 186 детей.

В результате обстрела РФ в Харьковской области погиб мужчина

25 июля около 5:15 армия РФ по артиллерии обстреляла с. Подолы Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Также в прокуратуре сообщили подробности утренних обстрелов Купянска-Узлового и поселка Приколотное. Поделиться

Отмечается, что по Купянско-Узловому враг нанес удар ФАБ-1500 с УМПК. По Приколотному враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).