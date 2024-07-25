Авіація РФ вперше скинула ФАБ-1500 на Куп’янський район Харківщини

Вранці 25 липня російська армія вперше застосувала для удару по Куп’янщині ФАБ-1500: внаслідок атаки поранено людину.

Росія бомбить Куп’янщину потужними ФАБ-1500

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.

Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.

Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову. Поширити

Також очільник Харківщини повідомив про евакуацію з області.

Наразі 41 родину із дітьми вивезли в безпечні місця з Борівської селищної ТГ, 43 з Вовчанської міської ТГ та 20 родин із дітьми з Кіндрашівської громади. Всього — 104 дитини з батьками. Плануємо завершити евакуацію з цих населених пунктів протягом 60 днів. За нашими даними, на цих територіях можуть перебувати ще 186 дітей.

У результаті обстрілу РФ на Харківщині загинув чоловік

25 липня близько 5:15 армія РФ з артилерії обстріляла с. Подоли Купʼянського району. У результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік, повідомили у прокуратурі Харківської області.

Також у прокуратурі повідомили подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне. Поширити

Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).