Авіація РФ вперше скинула ФАБ-1500 на Куп’янський район Харківщини

Вранці 25 липня російська армія вперше застосувала для удару по Куп’янщині ФАБ-1500: внаслідок атаки поранено людину.
Головні тези:
- Здатність російської авіації використовувати потужні бомби ФАБ-1500 на території Харківщини викликає серйозне занепокоєння.
- Удар по селищу Куп’янськ-Вузловий став причиною поранення 52-річного чоловіка, що свідчить про серйозні наслідки від застосування таких бомб.
- Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації оголосив про евакуацію родин з дітьми з потенційно небезпечних районів області внаслідок російських обстрілів.
Росія бомбить Куп’янщину потужними ФАБ-1500
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.
Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.
Також очільник Харківщини повідомив про евакуацію з області.
Наразі 41 родину із дітьми вивезли в безпечні місця з Борівської селищної ТГ, 43 з Вовчанської міської ТГ та 20 родин із дітьми з Кіндрашівської громади. Всього — 104 дитини з батьками. Плануємо завершити евакуацію з цих населених пунктів протягом 60 днів. За нашими даними, на цих територіях можуть перебувати ще 186 дітей.
У результаті обстрілу РФ на Харківщині загинув чоловік
25 липня близько 5:15 армія РФ з артилерії обстріляла с. Подоли Купʼянського району. У результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік, повідомили у прокуратурі Харківської області.
Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто, — додали у прокуратурі.
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