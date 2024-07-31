Авіація РФ бомбила Харківщину — загинула жінка, поранено дитину

Війська РФ 31 липня завдали авіаудару по селу в Куп'янському районі Харківщини: загинула жінка, її сина госпіталізували з опіками.

Росія бомбила село Горяне на Харківщині

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 10:10 окупанти вдарили КАБами по смт Великий Бурлук, що на Купʼянщині. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований. Поширити

Ворог все частіше цілеспрямовано скеровує FPV-дрони саме по цивільних особах. Понад 500 таких випадків зафіксовано за останні кілька місяців. Йдеться саме про цілеспрямований терор, тому що оператор дрона не може не бачити, що б'є по цивільній людині. Тому окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців.

Пізніше начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розказав, що десятирічний хлопчик, постраждалий унаслідок російського авіаудару по Куп’янському району, перебуває у стані середньої тяжкості.

Обстріл почався близько десятої ранку. 37-річна жінка була вдома разом із сином — вона, на жаль, загинула на місці. Дитина в лікарні у стані середньої тяжкості. Сергій Болвінов Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що удару було завдано не по селищу Великий Бурлук, а по селу Горяне, що межує з селищем.

Пошкоджено житлові будинки на двох вулицях.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Стало відомо, що загибла і поранений — це дружина і син бійця ДСНС Харківщини, який приїхав гасити пожежу на місце авіаудару.

Росія бомбить Куп’янщину потужними ФАБ-1500

Вранці 25 липня російська армія вперше застосувала для удару по Куп’янщині ФАБ-1500: внаслідок атаки поранено людину.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.

Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження.

Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.