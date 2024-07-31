Авіація РФ бомбила Харківщину — загинула жінка, поранено дитину

Війська РФ 31 липня завдали авіаудару по селу в Куп'янському районі Харківщини: загинула жінка, її сина госпіталізували з опіками.
Головні тези:
- Російська авіація бомбила село в Куп'янському районі Харківщини, у результаті загинула жінка, а її син отримав опікові поранення.
- Окупанти ведуть цілеспрямовані авіаудари по цивільних об'єктах, намагаючись тероризувати мирних мешканців.
- FPV-дрони використовуються для спостереження та завдання ударів по цивільних, порушуючи всі міжнародні норми та закони.
- Десятирічний хлопчик, який постраждав під час авіабомбардування, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
- Почато досудове розслідування за фактом умисного вбивства та порушення законів війни у Харківській області.
Росія бомбила село Горяне на Харківщині
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ворог все частіше цілеспрямовано скеровує FPV-дрони саме по цивільних особах. Понад 500 таких випадків зафіксовано за останні кілька місяців. Йдеться саме про цілеспрямований терор, тому що оператор дрона не може не бачити, що б'є по цивільній людині. Тому окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців.
Пізніше начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розказав, що десятирічний хлопчик, постраждалий унаслідок російського авіаудару по Куп’янському району, перебуває у стані середньої тяжкості.
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що удару було завдано не по селищу Великий Бурлук, а по селу Горяне, що межує з селищем.
Пошкоджено житлові будинки на двох вулицях.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Стало відомо, що загибла і поранений — це дружина і син бійця ДСНС Харківщини, який приїхав гасити пожежу на місце авіаудару.
Росія бомбить Куп’янщину потужними ФАБ-1500
Вранці 25 липня російська армія вперше застосувала для удару по Куп’янщині ФАБ-1500: внаслідок атаки поранено людину.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.
Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження.
Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.
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