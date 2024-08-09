Західні журналісти роблять припущення, чому українське військове керівництво вирішило проводити наступальну операцію на території російської курської області.
Головні тези:
- Українське військове керівництво вирішило провести наступ у Курській області, що викликало інтерес західних журналістів
- Однією з можливих цілей наступу ЗСУ у Курській області може бути залучення Росії до мирних переговорів
- Розгром колони солдатів РФ на Курщині призвів до паніки в російському військовому керівництві та перекидання сил у зону наступу українських військ
- Спроба України провести наступ на Курськ може бути стратегічним ходом для підсилення своїх позицій на майбутніх переговорах
- Ризикований крок Києва у формі наступу на Курськ свідчить про віру українців у зміни та можливе завершення конфлікту
Що відомо про ймовірні цілі наступу ЗСУ у Курській області
Зазначається, що перспектива наближення переговорів вже не здається такою далекою і обидві сторони намагатимуться посилити власні позиції на переговорах.
Військове керівництво РФ запанікувало після розгрому колони солдатів на Курщині
За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керролла із посиланням на представника у Головному управлінні розвідки Міноборони України, командування злочинної армії РФ у паніці перекидає сили у зону наступу українських військових у Курській області.
Footage that I’m not going to repost shows aftermath of strike on the convoy near Rylsk. Many trucks. Scores of dead bodies, still smouldering. A Ukrainian intel source I spoke to yesterday told me Russians were “panicked” + throwing forces into areas controlled by Ukr firepower https://t.co/BTW2nOyplG— Oliver Carroll (@olliecarroll) August 9, 2024
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