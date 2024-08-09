Західні журналісти назвали ймовірні цілі наступу ЗСУ у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні журналісти назвали ймовірні цілі наступу ЗСУ у Курській області

Танк ЗСУ
Джерело:  CNN

Західні журналісти роблять припущення, чому українське військове керівництво вирішило проводити наступальну операцію на території російської курської області. 

Головні тези:

  • Українське військове керівництво вирішило провести наступ у Курській області, що викликало інтерес західних журналістів
  • Однією з можливих цілей наступу ЗСУ у Курській області може бути залучення Росії до мирних переговорів
  • Розгром колони солдатів РФ на Курщині призвів до паніки в російському військовому керівництві та перекидання сил у зону наступу українських військ
  • Спроба України провести наступ на Курськ може бути стратегічним ходом для підсилення своїх позицій на майбутніх переговорах
  • Ризикований крок Києва у формі наступу на Курськ свідчить про віру українців у зміни та можливе завершення конфлікту

Що відомо про ймовірні цілі наступу ЗСУ у Курській області

Уперше за всю війну заговорили про переговори. Росію можуть запросити взяти участь у наступній мирній конференції, яку проведе Україна та її союзники. Частка українців, які схвалюють переговори, хоч і становить меншість, зростає. А над Києвом палає ймовірність президентства Трампа, - йдеться в публікації. - Важливо пам'ятати, що зовнішня політика Заходу - непостійний і легко виснажуваний звір. Постійна підтримка України з боку НАТО є винятком. І в міру того, як війна наближається до четвертого року, питання про те, як вона закінчиться, ставатимуть дедалі гучнішими, - підкреслюють автори матеріалу.

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Зазначається, що перспектива наближення переговорів вже не здається такою далекою і обидві сторони намагатимуться посилити власні позиції на переговорах.

Неясно, чи мотивований наступ України на Курськ цим, чи просто метою завдати шкоди там, де противник слабкий. Але це являє собою рідкісну і серйозну ризиковану гру з обмеженими ресурсами Києва і тому може свідчити про віру українців у те, що попереду на нас чекають великі зміни, - зазначається у матеріалі.

Військове керівництво РФ запанікувало після розгрому колони солдатів на Курщині

За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керролла із посиланням на представника у Головному управлінні розвідки Міноборони України, командування злочинної армії РФ у паніці перекидає сили у зону наступу українських військових у Курській області.

Багато вантажівок. Десятки трупів, які все ще димлять. Українське джерело в розвідці, з яким я розмовляв учора, сказало мені, що росіяни "запанікували" і перекидають сили в райони, контрольовані українською вогневою міццю, - підкреслює журналіст.

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