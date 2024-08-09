Що відомо про ймовірні цілі наступу ЗСУ у Курській області

Уперше за всю війну заговорили про переговори. Росію можуть запросити взяти участь у наступній мирній конференції, яку проведе Україна та її союзники. Частка українців, які схвалюють переговори, хоч і становить меншість, зростає. А над Києвом палає ймовірність президентства Трампа, - йдеться в публікації. - Важливо пам'ятати, що зовнішня політика Заходу - непостійний і легко виснажуваний звір. Постійна підтримка України з боку НАТО є винятком. І в міру того, як війна наближається до четвертого року, питання про те, як вона закінчиться, ставатимуть дедалі гучнішими, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Військовий ЗСУ

Зазначається, що перспектива наближення переговорів вже не здається такою далекою і обидві сторони намагатимуться посилити власні позиції на переговорах.

Неясно, чи мотивований наступ України на Курськ цим, чи просто метою завдати шкоди там, де противник слабкий. Але це являє собою рідкісну і серйозну ризиковану гру з обмеженими ресурсами Києва і тому може свідчити про віру українців у те, що попереду на нас чекають великі зміни, - зазначається у матеріалі. Поширити

Військове керівництво РФ запанікувало після розгрому колони солдатів на Курщині

За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керролла із посиланням на представника у Головному управлінні розвідки Міноборони України, командування злочинної армії РФ у паніці перекидає сили у зону наступу українських військових у Курській області.

Багато вантажівок. Десятки трупів, які все ще димлять. Українське джерело в розвідці, з яким я розмовляв учора, сказало мені, що росіяни "запанікували" і перекидають сили в райони, контрольовані українською вогневою міццю, - підкреслює журналіст. Поширити