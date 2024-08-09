Западные журналисты делают предположение, почему украинское военное руководство решило проводить наступательную операцию на территории российской курской области.
Главные тезисы
- Западные журналисты делают предположение о возможных целях наступления ВСУ в Курской области, включая привлечение России к мирным переговорам.
- Разгром колонны солдат РФ на Курщине вызвал панику в российском военном руководстве, что привело к переброске сил в зону наступления украинских войск.
- Попытка Украины провести наступление на Курск может быть стратегическим ходом для усиления своих позиций на предстоящих переговорах.
- Наступление на Курск свидетельствует о вере украинцев в возможное завершение конфликта и изменения обстановки в регионе.
- Внешняя политика Запада может оказать влияние на завершение войны в регионе, и важно учитывать реакцию НАТО на события в Курской области.
Что известно о возможных целях наступления ВСУ в Курской области
Отмечается, что перспектива приближения переговоров уже не кажется столь далекой и обе стороны будут пытаться усилить собственные позиции на переговорах.
Военное руководство РФ запаниковало после разгрома колонны солдат на Курщине
По информации корреспондента The Economist Оливера Кэрролла со ссылкой на представителя в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование преступной армии РФ в панике опрокидывает силы в зону наступления украинских военных в Курской области.
Footage that I’m not going to repost shows aftermath of strike on the convoy near Rylsk. Many trucks. Scores of dead bodies, still smouldering. A Ukrainian intel source I spoke to yesterday told me Russians were “panicked” + throwing forces into areas controlled by Ukr firepower https://t.co/BTW2nOyplG— Oliver Carroll (@olliecarroll) August 9, 2024
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