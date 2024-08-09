Западные журналисты назвали вероятные цели наступления ВСУ в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Западные журналисты назвали вероятные цели наступления ВСУ в Курской области

Танк ВСУ
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Источник:  CNN

Западные журналисты делают предположение, почему украинское военное руководство решило проводить наступательную операцию на территории российской курской области.

Главные тезисы

  • Западные журналисты делают предположение о возможных целях наступления ВСУ в Курской области, включая привлечение России к мирным переговорам.
  • Разгром колонны солдат РФ на Курщине вызвал панику в российском военном руководстве, что привело к переброске сил в зону наступления украинских войск.
  • Попытка Украины провести наступление на Курск может быть стратегическим ходом для усиления своих позиций на предстоящих переговорах.
  • Наступление на Курск свидетельствует о вере украинцев в возможное завершение конфликта и изменения обстановки в регионе.
  • Внешняя политика Запада может оказать влияние на завершение войны в регионе, и важно учитывать реакцию НАТО на события в Курской области.

Что известно о возможных целях наступления ВСУ в Курской области

В первый раз за всю войну заговорили о переговорах. Россию могут пригласить принять участие в следующей мирной конференции, которую проведет Украина и ее союзники. Доля украинцев, одобряющих переговоры, хоть и составляет меньшинство, растет. А над Киевом пылает вероятность президентства Трампа, – говорится в публикации. – Важно помнить, что внешняя политика Запада – непостоянный и легко истощаемый зверь. Постоянная поддержка Украины со стороны НАТО является исключением. И по мере того, как война близится к четвертому году, вопрос о том, как она закончится, будут становиться все громче, - подчеркивают авторы материала.

Руководство армии РФ паникует из-за многочисленных потерь на Курщине
Военный ВСУ

Отмечается, что перспектива приближения переговоров уже не кажется столь далекой и обе стороны будут пытаться усилить собственные позиции на переговорах.

Неясно, мотивировано ли наступление Украины на Курск этим или просто целью нанести вред там, где противник слаб. Но это представляет собой редкую и серьезную рискованную игру с ограниченными ресурсами Киева и потому может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди нас ждут большие изменения, - отмечается в материале.

Военное руководство РФ запаниковало после разгрома колонны солдат на Курщине

По информации корреспондента The Economist Оливера Кэрролла со ссылкой на представителя в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование преступной армии РФ в панике опрокидывает силы в зону наступления украинских военных в Курской области.

Много грузовиков. Десятки все еще дымящих трупов. Украинский источник в разведке, с которым я разговаривал вчера, сказал мне, что россияне "запаниковали" и опрокидывают силы в районы, контролируемые украинской огневой мощью, - подчеркивает журналист.

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