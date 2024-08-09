Прорыв ВСУ в Курскую область. Украина проводит тайные переговоры с США

Как удалось узнать американским журналистам, власти Украины снова просят у США разрешить бить ATACMS по РФ на фоне событий в Курской области.

Украина хочет усилить свое контрнаступление ракетами ATACMS

Издание The Washington Post обращает внимание на то, что неожиданный и успешный прорыв Вооруженных сил Украины в Курскую область стал новым инструментом давления на нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

На этом фоне украинские официальные лица обратились к Белому дому с повторной просьбой разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS.

С помощью этих ракет Силы обороны Украины планируют наносить удары по аэродромам, которые Россия использует в ответ на курскую операцию.

Если команда Джо Байдена наконец-то примет положительное решение, то Вооруженные силы Украины смогут удерживать часть территорий на Курщине еще некоторое время.

Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией — вот о чем идет речь, — цитирует издание неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского. Поделиться

Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области

Поскольку Генштаб ВСУ никак до сих пор не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.

Однако согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тысяч украинских солдат.

Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2000 человек: 22-я, 88-я и 80-я.

Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.

Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.

Смотрите: роспропаганда в прямом эфире "сливает" информацию о передвижении техники РФ:

По словам российских пропагандистов, бойцы ВСУ начали строить оборонительные линии на захваченной российской территории.