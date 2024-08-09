Спецназовцы СБУ поразили FPV-дроном российский вертолет — видео

Еще один российский вертолет был поражен украинским FPV-дроном. Стоит отметить, что это уже второй случай за время войны РФ против Украины.

Как происходило поражение вертолета РФ

О новом успехе спецназовцев Службы безопасности Украины сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники в СБУ.

Указано, что спецназ поразил российский вертолет FPV-дроном в Курской области.

По предварительным данным, вражескую цель атаковал Центр специальных операций “А”, однако СБУ пока эту информацию официально не подтверждала.

Это второй раз в истории, когда украинские силы дроном попали в вертолет армии РФ, — сказано в сообщении. Поделиться

Впервые это произошло 2 дня назад — 7 августа 2024 года.

Зеленский сообщил о важных изменениях на фронте

Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, в течение июля 2024 года Силы обороны Украины применили больше дронов, чем армия РФ.

По его словам, это имеет стратегическое влияние на ситуацию.

Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте — по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех остальных, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют на интересы Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, украинское лидерство по дронам может быть тем фактором, который максимально приблизит справедливое завершение войны.