Спецназовцы СБУ поразили FPV-дроном российский вертолет — видео

Еще один российский вертолет был поражен украинским FPV-дроном. Стоит отметить, что это уже второй случай за время войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Вражескую цель атаковал Центр специальных операций "А".
- СБУ пока эту информацию официально не подтверждала.
- Приближение украинской армии к лидерству в использовании дронов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.
Как происходило поражение вертолета РФ
О новом успехе спецназовцев Службы безопасности Украины сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники в СБУ.
Указано, что спецназ поразил российский вертолет FPV-дроном в Курской области.
По предварительным данным, вражескую цель атаковал Центр специальных операций “А”, однако СБУ пока эту информацию официально не подтверждала.
Впервые это произошло 2 дня назад — 7 августа 2024 года.
Зеленский сообщил о важных изменениях на фронте
Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, в течение июля 2024 года Силы обороны Украины применили больше дронов, чем армия РФ.
По его словам, это имеет стратегическое влияние на ситуацию.
По убеждению главы государства, украинское лидерство по дронам может быть тем фактором, который максимально приблизит справедливое завершение войны.
Более того, в будущем Украина может стать поставщиком безопасности для других государств.
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