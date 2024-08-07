Армия РФ дронами атаковала пригород Херсона — есть раненые

В пригороде Херсона Антоновцы в результате российских дроновых атак 7 августа уже пострадали четыре человека. Раненым оказывают помощь в больнице.

Российские военные атакуют Херсон дронами

Очередная дроновая атака произошла около 20.00.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, «от атак вражеских БПЛА за сегодня в Антоновке пострадали уже 4 человека».

С минно-взрывной травмой госпитализировали женщину 1953 года рождения. Повреждения она получила около 20:00.

Ранее сообщалось о трех пострадавших от российской дроновой атаки по поселку Антоновка.

Отмечалось, что 46-летняя женщина получила взрывную травму и обломочное ранение брюшной полости, а у 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение бедра и руки. Кроме того, в больницу доставили 46-летнего мужчину, получившего контузию, взрывную травму, обломочное ранение брюшной полости и ноги. Поделиться

Пострадавшие врачи «скорой» доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Россия в очередной раз атаковала Херсонщину

28 июля армия РФ с левобережья нанесла массированный удар по пригороду Херсона. В результате атаки ранены двое детей и четверо взрослых.

Как сообщил начальник МВА Роман Мрочко, захватчики обстреляли населенный пункт около семи часов утра.

Атака была нанесена русскими войсками из временно оккупированной части на левобережье Херсонской области.

Сначала было известно о трех госпитализированных взрослых 2007, 1991 и 1949 г.р. У всех предварительно взрывная травма и контузия.

Впоследствии власти сообщили, что также получили ранения двое детей 10 и 15 лет. Их доставили в больницу. Старший мальчик в тяжелом состоянии. Состояние девочки медики оценивают как средней тяжести.

В ОВА уточнили, что под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них двое детей.

У дочери взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще травму живота и ранение ноги. Всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Также утром в поселке Приозерное взрывная травма и контузия получила 65-летняя женщина.