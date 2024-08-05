Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшая и раненые

Российские войска вечером 5 августа обстреляли село Томина Балка в Херсонской области: убили женщину и ранили двоих мужчин.

Армия РФ убила женщину в Томиной Балке

Вечером 5 августа российская армия обстреляла Томину Балку в Херсонской области, в результате чего одна гражданская женщина погибла, еще двое мужчин получили ранения

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Российские военные обстреляли Томину Балку Белозерской громады. Пострадали двое мужчин, 57 и 68 лет, находившиеся в момент удара на огороде. Поделиться

У одного пострадавшего диагностировали взрывную травму и обломочные ранения рук, ног и туловища. Другой — получил ранение лица, живота и поясницы.

Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Глава ОВА Александр Прокудин проинформировал, что во время обстрела один из снарядов попал в здание. От полученных тяжелых травм погибла 60-летняя женщина.

Россия в очередной раз атаковала Херсонщину

28 июля армия РФ с левобережья нанесла массированный удар по пригороду Херсона. В результате атаки ранены двое детей и четверо взрослых.

Как сообщил начальник МВА Роман Мрочко, захватчики обстреляли населенный пункт около семи часов утра.

Атака была нанесена русскими войсками из временно оккупированной части на левобережье Херсонской области.

Сначала было известно о трех госпитализированных взрослых 2007, 1991 и 1949 г.р. У всех предварительно взрывная травма и контузия.

Впоследствии власти сообщили, что также получили ранения двое детей 10 и 15 лет. Их доставили в больницу. Старший мальчик в тяжелом состоянии. Состояние девочки медики оценивают как средней тяжести.

В ОВА уточнили, что под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них двое детей.