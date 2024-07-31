Российские дроны атаковали две маршрутки и гражданский автомобиль в Херсоне

Россияне сбросили 31 июля взрывчатку с дрона на гражданское авто в центре Херсона. Также БПЛА РФ ударили по двум маршруткам.

Атака дронов РФ в Херсоне: что известно

Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на гражданское авто в центре Херсона.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

Как отмечается, от попадания боеприпаса автомобиль загорелся.

Пожар из-за атаки дрона в Херсоне

Спасатели быстро прибыли по вызову и потушили пожар. По предварительным данным, травмированных на месте происшествия нет. Поделиться

Также дронами российские террористы атаковали две маршрутки в Херсоне. Повреждены два автобуса частных перевозчиков.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Около 13:00 враг из дрона атаковал общественный транспорт в Херсоне. Роман Мрочко Начальник Херсонской МВА

Отмечается, что повреждены два автобуса частных перевозчиков, работавших на 8 и 48 маршрутах. Информация о раненых не поступала.