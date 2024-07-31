Российские дроны атаковали две маршрутки и гражданский автомобиль в Херсоне

Россияне сбросили 31 июля взрывчатку с дрона на гражданское авто в центре Херсона. Также БПЛА РФ ударили по двум маршруткам.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали гражданский автомобиль и две маршрутки в Херсоне, сбросив взрывчатку с высоты.
- Атаки вызвали пожар автомобиля и повреждения двух автобусов, информации о раненых нет.
- Необходимо принимать меры для защиты гражданских объектов от дальнейших атак России с использованием дронов и повысить безопасность города.
Атака дронов РФ в Херсоне: что известно
Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на гражданское авто в центре Херсона.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.
Как отмечается, от попадания боеприпаса автомобиль загорелся.
Также дронами российские террористы атаковали две маршрутки в Херсоне. Повреждены два автобуса частных перевозчиков.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Отмечается, что повреждены два автобуса частных перевозчиков, работавших на 8 и 48 маршрутах. Информация о раненых не поступала.
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