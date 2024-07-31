Російські дрони атакували дві маршрутки та цивільне авто у Херсоні

Росіяни скинули 31 липня вибухівку з дрона на цивільне авто в середмісті Херсона. Також БпЛА РФ ударили по двох маршрутках.

Атака дронів РФ у Херсоні: що відомо

Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку із дрона прямо на цивільне авто у середмісті Херсона.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Як зазначається, від влучання боєприпасу автомобіль спалахнув.

Пожежа через атаку дрона в Херсоні

Рятувальники швидко прибули за викликом та загасили пожежу. За попередніми даними, травмованих на місці події немає. Поширити

Також дронами російські терористи атакували дві маршрутки в Херсоні. Пошкоджено два автобуси приватних перевізників.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 13.00 ворог з дрона атакував громадський транспорт у Херсоні. Роман Мрочко Начальник Херсонської МВА

Зазначається, що пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах. Інформація про поранених не надходила.