Російські дрони атакували дві маршрутки та цивільне авто у Херсоні

Росіяни скинули 31 липня вибухівку з дрона на цивільне авто в середмісті Херсона. Також БпЛА РФ ударили по двох маршрутках.
Головні тези:
- Російські дрони атакували місто Херсон, скинувши вибухівку на цивільне авто та атакуючи дві маршрутки.
- У результаті атаки БпЛА на авто в середмісті Херсона сталася пожежа, яку рятувальники швидко загасили.
- Два автобуси приватних перевізників отримали пошкодження в результаті атаки дронів. Поранених не зафіксовано.
Атака дронів РФ у Херсоні: що відомо
Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку із дрона прямо на цивільне авто у середмісті Херсона.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.
Як зазначається, від влучання боєприпасу автомобіль спалахнув.
Також дронами російські терористи атакували дві маршрутки в Херсоні. Пошкоджено два автобуси приватних перевізників.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначається, що пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах. Інформація про поранених не надходила.
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