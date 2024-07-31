Російські дрони атакували дві маршрутки та цивільне авто у Херсоні
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони атакували дві маршрутки та цивільне авто у Херсоні

Роман Мрочко
Херсон

Росіяни скинули 31 липня вибухівку з дрона на цивільне авто в середмісті Херсона. Також БпЛА РФ ударили по двох маршрутках.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували місто Херсон, скинувши вибухівку на цивільне авто та атакуючи дві маршрутки.
  • У результаті атаки БпЛА на авто в середмісті Херсона сталася пожежа, яку рятувальники швидко загасили.
  • Два автобуси приватних перевізників отримали пошкодження в результаті атаки дронів. Поранених не зафіксовано.

Атака дронів РФ у Херсоні: що відомо

Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку із дрона прямо на цивільне авто у середмісті Херсона.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Як зазначається, від влучання боєприпасу автомобіль спалахнув.

Пожежа через атаку дрона в Херсоні

Рятувальники швидко прибули за викликом та загасили пожежу. За попередніми даними, травмованих на місці події немає.

Також дронами російські терористи атакували дві маршрутки в Херсоні. Пошкоджено два автобуси приватних перевізників.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 13.00 ворог з дрона атакував громадський транспорт у Херсоні.

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Начальник Херсонської МВА

Зазначається, що пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах. Інформація про поранених не надходила.

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