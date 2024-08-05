Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загибла та поранені

Російські війська ввечері 5 серпня обстріляли село Томина Балка на Херсонщині: вбили жінку та поранили двох чоловіків.

Армія РФ вбила жінку в Томиній Балці

Ввечері 5 серпня російська армія обстріляла Томину Балку на Херсонщині, в результаті чого одна цивільна жінка загинула, ще двоє чоловіків дістали поранення

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Російські військові обстріляли Томину Балку Білозерської громади. Постраждали двоє чоловіків, 57 та 68 років, які в момент удару перебували на городі. Поширити

В одного потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук, ніг і тулуба. Інший — дістав поранення обличчя, живота та попереку.

Постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Очільник ОВА Олександр Прокудін поінформував, що під час обстрілу один зі снарядів влучив у будинок. Від отриманих важких травм загинула 60-річна жінка.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

28 липня армія РФ з лівобережжя завдала масованого удару по передмістю Херсона. Внаслідок атаки поранені двоє дітей та четверо дорослих.

Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, загарбники обстріляли населений пункт близько сьомої години ранку.

Атака була завдана російськими військами з тимчасово окупованої частини на лівобережжі Херсонської області.

Спершу було відомо про трьох ушпиталених дорослих 2007, 1991 та 1949 р.н. У всіх попередньо вибухова травма та контузія.

Згодом влада повідомила, що також отримали поранення двоє дітей 10 і 15 років. Їх доправили до лікарні. Старший хлопчик у важкому стані. Стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості.

В ОВА уточнили, що під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — двоє дітей.