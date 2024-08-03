Армія РФ атакувала дронами Херсон та передмістя — є поранені

3 серпня у Херсоні, Кіндійці та Антонівці постраждало п'ятеро людей внаслідок атак російськими дронами з вибухівкою.

Росія атакувала Херсон дронами

У Херсонській громаді кількість постраждалих від атаки ворожих дронів зросла до п’яти — постраждав 37-річний чоловік у Кіндійці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

До медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги звернувся чоловік 1986 р.н. Під обстріл потрапив у Кіндійці. Поширити

За його словами, "стан пораненого чоловіка легкий", надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Раніше стало відомо про те, що до лікарні доправлено чоловіка 1984 р.н. Він постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

У чоловіка попередньо мінно-вибухова травма. Наразі медики його дообстежують.

Також вранці у селищі Антонівка постраждали дві жінки. У 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, 74-річна жінка поранена в стегно.

Атака дронів РФ у Херсоні 31 липня: що відомо

Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку із дрона прямо на цивільне авто у середмісті Херсона.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Як зазначається, від влучання боєприпасу автомобіль спалахнув.