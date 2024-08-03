Армія РФ атакувала дронами Херсон та передмістя — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала дронами Херсон та передмістя — є поранені

Роман Мрочко
Дрон
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3 серпня у Херсоні, Кіндійці та Антонівці постраждало п'ятеро людей внаслідок атак російськими дронами з вибухівкою.

Головні тези:

  • У Херсоні та передмістях сталися атаки російськими дронами із вибухівкою, в результаті яких постраждали п'ятеро людей.
  • Серед постраждалих є чоловіки та жінки із мінно-вибуховими травмами та пораненнями.
  • Російські дрони атакували цивільні об'єкти у Херсоні, що стало причиною поранень та матеріальних збитків.

Росія атакувала Херсон дронами

У Херсонській громаді кількість постраждалих від атаки ворожих дронів зросла до п’яти — постраждав 37-річний чоловік у Кіндійці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

До медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги звернувся чоловік 1986 р.н. Під обстріл потрапив у Кіндійці.

За його словами, "стан пораненого чоловіка легкий", надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Раніше стало відомо про те, що до лікарні доправлено чоловіка 1984 р.н. Він постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

У чоловіка попередньо мінно-вибухова травма. Наразі медики його дообстежують.

Також вранці у селищі Антонівка постраждали дві жінки. У 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, 74-річна жінка поранена в стегно.

Атака дронів РФ у Херсоні 31 липня: що відомо

Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку із дрона прямо на цивільне авто у середмісті Херсона.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Як зазначається, від влучання боєприпасу автомобіль спалахнув.

Рятувальники швидко прибули за викликом та загасили пожежу. За попередніми даними, травмованих на місці події немає.

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