Армія РФ атакувала дронами Херсон та передмістя — є поранені

3 серпня у Херсоні, Кіндійці та Антонівці постраждало п'ятеро людей внаслідок атак російськими дронами з вибухівкою.
Головні тези:
- У Херсоні та передмістях сталися атаки російськими дронами із вибухівкою, в результаті яких постраждали п'ятеро людей.
- Серед постраждалих є чоловіки та жінки із мінно-вибуховими травмами та пораненнями.
- Російські дрони атакували цивільні об'єкти у Херсоні, що стало причиною поранень та матеріальних збитків.
Росія атакувала Херсон дронами
У Херсонській громаді кількість постраждалих від атаки ворожих дронів зросла до п’яти — постраждав 37-річний чоловік у Кіндійці.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, "стан пораненого чоловіка легкий", надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Раніше стало відомо про те, що до лікарні доправлено чоловіка 1984 р.н. Він постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.
У чоловіка попередньо мінно-вибухова травма. Наразі медики його дообстежують.
Також вранці у селищі Антонівка постраждали дві жінки. У 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, 74-річна жінка поранена в стегно.
Атака дронів РФ у Херсоні 31 липня: що відомо
Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку із дрона прямо на цивільне авто у середмісті Херсона.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.
Як зазначається, від влучання боєприпасу автомобіль спалахнув.
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