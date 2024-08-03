Армия РФ атаковала дронами Херсон и околицы — есть раненые

3 августа в Херсоне, Киндийке и Антоновке пострадали пять человек в результате атак российскими дронами со взрывчаткой.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали гражданские объекты в Херсоне, приводя к ранениям местных жителей и материальному ущербу.
- Пятеро людей получили ранения в результате атак дронов России в Херсоне, Киндийке и Антоновке.
- Мужчины и женщины получили минно-взрывные травмы и ранения в результате нападения вражеских дронов.
Россия атаковала Херсон дронами
В Херсонской общине количество пострадавших от атаки вражеских дронов возросло до пяти — пострадал 37-летний мужчина в Киндейке.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
По его словам, "состояние раненого мужчины легкое", в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
Ранее стало известно о том, что в больницу доставлен мужчина 1984 г.р. Он пострадал в результате сброса рашистами взрывчатки из дрона в Днепровском районе города.
У мужчины предварительно минно-взрывная травма. Медики его дообследуют.
Также утром в поселке Антоновка пострадали две женщины. У 50-летней пострадавшей взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия, 74-летняя женщина ранена в бедро.
Атака дронов РФ в Херсоне 31 июля: что известно
Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на гражданское авто в центре Херсона.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.
Как отмечается, от попадания боеприпаса автомобиль загорелся.
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