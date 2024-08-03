Армия РФ атаковала дронами Херсон и околицы — есть раненые

3 августа в Херсоне, Киндийке и Антоновке пострадали пять человек в результате атак российскими дронами со взрывчаткой.

Россия атаковала Херсон дронами

В Херсонской общине количество пострадавших от атаки вражеских дронов возросло до пяти — пострадал 37-летний мужчина в Киндейке.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

К медикам с минно-взрывной травмой и обломочным ранением ноги обратился мужчина 1986 г.р. Под обстрел попал в Кондейку. Поделиться

По его словам, "состояние раненого мужчины легкое", в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Ранее стало известно о том, что в больницу доставлен мужчина 1984 г.р. Он пострадал в результате сброса рашистами взрывчатки из дрона в Днепровском районе города.

У мужчины предварительно минно-взрывная травма. Медики его дообследуют.

Также утром в поселке Антоновка пострадали две женщины. У 50-летней пострадавшей взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия, 74-летняя женщина ранена в бедро.

Атака дронов РФ в Херсоне 31 июля: что известно

Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на гражданское авто в центре Херсона.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

Как отмечается, от попадания боеприпаса автомобиль загорелся.