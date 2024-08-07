Армія РФ дронами атакувала передмістя Херсона — є поранені

У передмісті Херсона Антонівці внаслідок російських дронових атак 7 серпня вже постраждали четверо людей. Пораненим надають допомогу у лікарні.

Російські військові атакують Херсон дронами

Чергова дронова атака сталася близько 20.00.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, «від атак ворожих БПЛА за сьогодні в Антонівці постраждали вже 4 людей».

З мінно-вибуховою травмою госпіталізували жінку 1953 року народження. Ушкодження вона отримала близько 20:00.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих від російської дронової атаки по селищу Антонівка.

Зазначалося, що 46-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення черевної порожнини, а у 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й руки. Крім того, в лікарню доправили 46-річного чоловіка, який отримав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черевної порожнини та ноги. Поширити

Постраждалих лікарі «швидкої» доправили в лікарню для надання медичної допомоги.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

28 липня армія РФ з лівобережжя завдала масованого удару по передмістю Херсона. Внаслідок атаки поранені двоє дітей та четверо дорослих.

Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, загарбники обстріляли населений пункт близько сьомої години ранку.

Атака була завдана російськими військами з тимчасово окупованої частини на лівобережжі Херсонської області.

Спершу було відомо про трьох ушпиталених дорослих 2007, 1991 та 1949 р.н. У всіх попередньо вибухова травма та контузія.

Згодом влада повідомила, що також отримали поранення двоє дітей 10 і 15 років. Їх доправили до лікарні. Старший хлопчик у важкому стані. Стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості.

В ОВА уточнили, що під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — двоє дітей.

У доньки — вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Також вранці у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка.