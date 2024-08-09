Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Украинским силам ПВО удалось успешно отразить новую атаку российских захватчиков, которую те совершили ночью 9 августа. В результате все вражеские дроны были уничтожены над семью областями Украины.

Главные тезисы

  • Новая вражеская атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников типа Shahed.
  • Все вражеские цели были уничтожены благодаря скоординированной работе Воздушных сил ВСУ.
  • Генштаб ВСУ сообщает о том, что за последние сутки на фронте было зафиксировано 101 боевое столкновение, а украинские войска вновь нанесли существенные потери армии РФ.

Атака РФ на Украину 9 августа — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 августа российские оккупанты совершили новую атаку, использовав для этого ударные БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск — РФ.

После этого украинские радиотехнические войска обнаружили и приступили к сопровождению 27 ударных беспилотников.

Впоследствии началось противовоздушное сражение, во время которого абсолютно все вражеские дроны удалось успешно уничтожить.

К отражению атаки противника присоединились огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил.

Российские беспилотники сбивали в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации на фронте 8-9 августа

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение. Самое горячее направление — Покровское.

8 августа враг сбросил 89 КАБов на позиции украинских подразделений и населенные пункты, совершил 4747 обстрелов, более 180 из них — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

Кроме того, украинские воины успели ликвидировать 1030 российских оккупантов за прошедшие сутки.

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