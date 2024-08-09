Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

Украинским силам ПВО удалось успешно отразить новую атаку российских захватчиков, которую те совершили ночью 9 августа. В результате все вражеские дроны были уничтожены над семью областями Украины.
Главные тезисы
- Новая вражеская атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников типа Shahed.
- Все вражеские цели были уничтожены благодаря скоординированной работе Воздушных сил ВСУ.
- Генштаб ВСУ сообщает о том, что за последние сутки на фронте было зафиксировано 101 боевое столкновение, а украинские войска вновь нанесли существенные потери армии РФ.
Атака РФ на Украину 9 августа — первые подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 августа российские оккупанты совершили новую атаку, использовав для этого ударные БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск — РФ.
После этого украинские радиотехнические войска обнаружили и приступили к сопровождению 27 ударных беспилотников.
Впоследствии началось противовоздушное сражение, во время которого абсолютно все вражеские дроны удалось успешно уничтожить.
К отражению атаки противника присоединились огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил.
Российские беспилотники сбивали в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Что известно о ситуации на фронте 8-9 августа
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение. Самое горячее направление — Покровское.
8 августа враг сбросил 89 КАБов на позиции украинских подразделений и населенные пункты, совершил 4747 обстрелов, более 180 из них — из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, украинские воины успели ликвидировать 1030 российских оккупантов за прошедшие сутки.
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