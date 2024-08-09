В разных регионах РФ прогремели мощные взрывы — видео

Ночью 9 августа территорию страны-агрессорки России накрыла масштабная "бавовна". Громко было в Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Брянской, Орловской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах в оккупированном Россией украинском Крыму.
Главные тезисы
- Ночью 9 августа в России прогремели новые взрывы, произошли атаки на военные аэродромы и другие вражеские объектов.
- В Белгородской области якобы сбиты 29 беспилотников, один из которых стал причиной пожара.
- В оккупированном Крыму также зафиксированы атаки на российские объекты, пылает пожар.
Что известно о ситуации в России после атаки дронов
Согласно последним данным, в Липецкой области России после атаки дронов загорелся военный аэродром.
Местные власти сообщают о "детонации взрывоопасных объектов", а также повреждении энергообъекта.
Кроме того, указано, что аэродром расположен вблизи населенных пунктов, в которых ранее была объявлена эвакуация.
По словам губернатора Белгородской области РФ, этот регион страны-агрессорки также атаковали дроны.
Согласно последним данным, там горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.
Также местные жители сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.
Гражданские утверждают, что слышали не менее 4 взрывов, однако их причина до сих пор неизвестна.
В других регионах Минобороны РФ заявило о сбитии дронов — информация уточняется.
Что происходит в оккупированном Россией Крыму
Ставленик Кремля и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о масштабной атаке на объекты россиян на полуострове.
По его словам, российские захватчики якобы сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БПЛа и морские дроны.
Впоследствии телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил о стрельбе и сильном взрыве в Черноморском (поселок в Евпаторийском районе Крыма — ред.), а также о работе российской ПВО в районе аэродрома Бельбек.
Развожаев уже подтвердил факт атаки надводных дронов, а именно двух безэкипажных катеров.
Кроме того, он заявил о якобы "нескольких воздушных целях", сбитых над морем.
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