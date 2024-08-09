В разных регионах РФ прогремели мощные взрывы — видео

Ночью 9 августа территорию страны-агрессорки России накрыла масштабная "бавовна". Громко было в Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Брянской, Орловской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах в оккупированном Россией украинском Крыму.

Что известно о ситуации в России после атаки дронов

Согласно последним данным, в Липецкой области России после атаки дронов загорелся военный аэродром.

Местные власти сообщают о "детонации взрывоопасных объектов", а также повреждении энергообъекта.

Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру, — сказано в заявлении МЧС. Поделиться

Кроме того, указано, что аэродром расположен вблизи населенных пунктов, в которых ранее была объявлена эвакуация.

Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. На месте происшествия работают все экстренные службы, — пишет губернатор региона Игорь Артамонов. Поделиться

По словам губернатора Белгородской области РФ, этот регион страны-агрессорки также атаковали дроны.

Согласно последним данным, там горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.

В целом над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, — заявил губернатор Вячеслав Гладков. Поделиться

Также местные жители сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.

Гражданские утверждают, что слышали не менее 4 взрывов, однако их причина до сих пор неизвестна.

В других регионах Минобороны РФ заявило о сбитии дронов — информация уточняется.

Что происходит в оккупированном Россией Крыму

Ставленик Кремля и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о масштабной атаке на объекты россиян на полуострове.

По его словам, российские захватчики якобы сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БПЛа и морские дроны.

Впоследствии телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил о стрельбе и сильном взрыве в Черноморском (поселок в Евпаторийском районе Крыма — ред.), а также о работе российской ПВО в районе аэродрома Бельбек.

Развожаев уже подтвердил факт атаки надводных дронов, а именно двух безэкипажных катеров.

Кроме того, он заявил о якобы "нескольких воздушных целях", сбитых над морем.