У різних регіонах РФ прогриміли потужні вибухи — відео

Уночі 9 серпня територію країни-агресорки Росії накрила масштабна “бавовна”. Гучно було в Липецькій, Курській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Брянській, Орловській областях. Окрім того, повідомлялося про вибухи в окупованому Росією українському Криму.
Головні тези:
- Уночі 9 серпня по Росії прогриміли нові вибухи, відбулися атаки на військові аеродроми та інші ворожі об'єкти.
- У Бєлгородській області нібито збито 29 безпілотників, один з яких спричинив пожежу.
- В окупованому Криму також зафіксовані атаки на російські об'єкти, вирує пожежа.
Що відомо про ситуацію в Росії після атаки дронів
Згідно з останніми даними, у Липецькій області Росії після атаки дронів загорівся військовий аеродром.
Місцева влада повідомляє про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", а також пошкодження енергооб'єкта.
Окрім того, наголошується, що аеродром розташований поблизу населених пунктів, у яких раніше було оголошено евакуацію.
За словами губернатора Бєлгородської області РФ, цей регіон країни-агресорки також атакували дрони.
Згідно з останніми даними, там горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.
Також місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи і пожежу в Рильському районі Курської області РФ.
Цивільні стверджують, що чули щонайменше 4 вибухи, однак їхня причина досі невідома.
В інших регіонах Міноборони РФ заявило про збиття дронів — інформація уточнюється.
Що відбувається в окупованому Росією Криму
Ставленик Кремля та так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про масштабну атаку на об’єкти росіян на півострові.
За його словами, російські загарбники нібито збили протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією міста, а також уразили БпЛа і морські дрони.
Згодом телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському (селище в Євпаторійському районі Криму — ред.), а також роботу російської ППО в районі аеродрома Бельбек.
Розважаєв уже підтвердив факт атаки надводних дронів, а саме двох безекіпажних катерів.
Окрім того, він заявив про нібито "кілька повітряних цілей", збитих над морем.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-