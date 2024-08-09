У різних регіонах РФ прогриміли потужні вибухи — відео

Уночі 9 серпня територію країни-агресорки Росії накрила масштабна “бавовна”. Гучно було в Липецькій, Курській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Брянській, Орловській областях. Окрім того, повідомлялося про вибухи в окупованому Росією українському Криму.

Що відомо про ситуацію в Росії після атаки дронів

Згідно з останніми даними, у Липецькій області Росії після атаки дронів загорівся військовий аеродром.

Місцева влада повідомляє про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", а також пошкодження енергооб'єкта.

Загоряння на військовому аеродромі за третім номером, — йдеться в заяві МНС. Поширити

Окрім того, наголошується, що аеродром розташований поблизу населених пунктів, у яких раніше було оголошено евакуацію.

Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби, — пише губернатор регіону Ігор Артамонов. Поширити

За словами губернатора Бєлгородської області РФ, цей регіон країни-агресорки також атакували дрони.

Згідно з останніми даними, там горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.

"Загалом над територією області силами ППО збито 29 БПЛА літакового типу. У місті Новий Оскол унаслідок атаки БПЛА загорівся ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували загоряння, — заявив губернатор В'ячеслав Гладков. Поширити

Також місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи і пожежу в Рильському районі Курської області РФ.

Цивільні стверджують, що чули щонайменше 4 вибухи, однак їхня причина досі невідома.

В інших регіонах Міноборони РФ заявило про збиття дронів — інформація уточнюється.

Що відбувається в окупованому Росією Криму

Ставленик Кремля та так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про масштабну атаку на об’єкти росіян на півострові.

За його словами, російські загарбники нібито збили протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією міста, а також уразили БпЛа і морські дрони.

Згодом телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському (селище в Євпаторійському районі Криму — ред.), а також роботу російської ППО в районі аеродрома Бельбек.

Розважаєв уже підтвердив факт атаки надводних дронів, а саме двох безекіпажних катерів.

Окрім того, він заявив про нібито "кілька повітряних цілей", збитих над морем.