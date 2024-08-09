Ситуация на фронте 8-9 августа. Что известно о новых успехах ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте 8-9 августа. Что известно о новых успехах ВСУ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. За этот период времени украинским защитникам удалось ликвидировать более 1000 окупантов.

Главные тезисы

  • Армия РФ понесла масштабные потери на поле боя в течение 8 августа.
  • Враг нанес 73 авиационных удара, а также совершил 4747 обстрелов.
  • На разных направлениях фронта произошли боевые действия, такие как отражение атак, остановка наступлений и успешные контратаки от ВСУ.
  • Украинские военные показывают отличную координацию и эффективность во время ежедневных боев.

Потери армии РФ по состоянию на 9 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 588540 (+1030) человек

  • танков — 8434 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 16341 (+9) ед,

  • артиллерийских систем — 16536 (+49) ед,

  • РСЗО — 1142 (+0) ед,

  • средства ПВО — 916 (+2) ед,

  • самолетов — 366 (+0) ед,

  • вертолетов — 327 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13325 (+32),

  • крылатые ракеты — 2424 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22371 (+86) ед,

  • специальная техника — 2769 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Как развиваются события на поле боя

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 89 КАБ), совершил 4747 обстрелов, более 180 из них — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

Ситуация на отдельных направлениях фронта:

  • На Харьковском направлении было зафиксировано 6 боевых столкновений;

  • На Купянском направлении произошло три атаки противника;

  • На Лиманском направлении ВСУ остановили 24 штурма российских захватчиков;

  • На Северском направлении Силами обороны отражено 13 атак;

  • На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений;

  • На Торецком направлении армия РФ пыталась прорваться 9 раз;

  • На Покровском направлении украинские воины успешно отбили 29 атак;

  • На Кураховском направлении россияне трижды пытались наступать, однако были остановлены;

  • На Времивском направлении произошло 3 атаки со стороны врага;

  • На Ореховском направлении произошло одно, безуспешное для армии РФ, боевое столкновение.

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