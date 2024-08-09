Ситуация на фронте 8-9 августа. Что известно о новых успехах ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. За этот период времени украинским защитникам удалось ликвидировать более 1000 окупантов.
Главные тезисы
- Армия РФ понесла масштабные потери на поле боя в течение 8 августа.
- Враг нанес 73 авиационных удара, а также совершил 4747 обстрелов.
- На разных направлениях фронта произошли боевые действия, такие как отражение атак, остановка наступлений и успешные контратаки от ВСУ.
- Украинские военные показывают отличную координацию и эффективность во время ежедневных боев.
Потери армии РФ по состоянию на 9 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 588540 (+1030) человек
танков — 8434 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 16341 (+9) ед,
артиллерийских систем — 16536 (+49) ед,
РСЗО — 1142 (+0) ед,
средства ПВО — 916 (+2) ед,
самолетов — 366 (+0) ед,
вертолетов — 327 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13325 (+32),
крылатые ракеты — 2424 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22371 (+86) ед,
специальная техника — 2769 (+2)
Как развиваются события на поле боя
Согласно данным Генштаба ВСУ, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 89 КАБ), совершил 4747 обстрелов, более 180 из них — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на отдельных направлениях фронта:
На Харьковском направлении было зафиксировано 6 боевых столкновений;
На Купянском направлении произошло три атаки противника;
На Лиманском направлении ВСУ остановили 24 штурма российских захватчиков;
На Северском направлении Силами обороны отражено 13 атак;
На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений;
На Торецком направлении армия РФ пыталась прорваться 9 раз;
На Покровском направлении украинские воины успешно отбили 29 атак;
На Кураховском направлении россияне трижды пытались наступать, однако были остановлены;
На Времивском направлении произошло 3 атаки со стороны врага;
На Ореховском направлении произошло одно, безуспешное для армии РФ, боевое столкновение.
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