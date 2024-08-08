Западные эксперты выделяют три ключевые цели наступления ВСУ на Курщине

Несмотря на то, что Украина официально не подтвердила свое военное присутствие на территории Курской области, бои там свидетельствуют о трех основных целях Украины. Эту ситуацию анализирует издание The Telegraph.

Украина имеет три цели военной операции на Курщине

После двух лет российской военной агрессии Украина находится в наступлении. 6 августа утром не менее 300 украинских военнослужащих, вероятно, пересекли российскую границу в Курске.

После нападения на пограничные патрули в Николаеве-Дарыне и Олешне украинские войска быстро оккупировали 350 квадратных километров территории России и взяли десятки россиян в плен, пишет издание. Поделиться

Наступательные операции Украины в Курщине не замедляются. Сообщается, что ночью украинские силы захватили контроль над Судьей, вышли на окраины Коренево и продвинулись на север в Малую Локню.

Меньше чем за сорок восемь часов Украина захватила больше территории, чем за все контрнаступление лета 2023 года, считает The Telegraph.

Согласно режиму оперативной секретности, Генштаб Украины не комментирует вторжение на Курск. Несмотря на радиомолчание Киева, очевидно, что наступление на Курскую область продвигает три ключевых украинских цели.

Первая — это отвод российских войск от наступательных операций в Донецке. За прошедшую неделю русские войска захватили частично под свой контроль села Прогресс, Евгеньевка и Нью-Йорк. Хотя Украина отрицает заявление РФ о захвате Нью-Йорка Россией, Зеленский недавно признал, что "сложно на всем Восточном фронте". Поскольку перспективы больших успехов в наступлении на Харьков отдалены, Россия может перенаправить еще больше призывников в Донецк в ближайшие недели. Курская наступательная операция Украины усложняет этот процесс.

Вторая — сеяние раздора внутри России. Когда Россия возобновила незначительный наступательный импульс в начале 2023 года, проукраинские российские партизаны периодически вторгаются на территорию России. В мае и июне 2023 г. РДК и ЛСР ненадолго заняли несколько приграничных населенных пунктов Белгорода. Эти трансграничные операции распространились на Курск в марте 2024 года. Эти рейды преследовали цель разрушить все более хрупкое чувство безопасности России и показать российской общественности, что война может прийти к ним.

Нынешнее наступление Украины на Курскую область начинается с места, где закончились эти рейды. Несмотря на то, что Минобороны России быстро заявило, что уничтожает 300 переевших границу "украинских боевиков", президент Владимир Путин был вынужден созвать заседание Совета безопасности и публично критиковать «великую провокацию» Украины. Российские провоенные Telegram-каналы игнорировали призывы Минобороны к спокойствию, отмечая серьезность ситуации и выражая разочарование медленным развертыванием подкреплений к Курску.

В-третьих, продвигать соглашение об обмене территориями в ходе предстоящих переговоров. Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление на Курскую область, чтобы укрепить свою будущую переговорную позицию. Возможно, будет обсуждаться обмен территориями Харьковщины на курские. Хотя непонятно, сможет ли Украина содержать там села, наступление показало, что прорваться на российскую территорию легче, чем уничтожить российские укрепления на востоке Украины.

Несмотря на свой первоначальный импульс, продвижение Украины на Курщине, вероятно, будет недолгим. Западное и внутреннее давление, вероятно, заставит Киев сменить курс. США, очевидно, встревожены действиями Киева, а европейские цены на газ выросли до максимумов 2024 года из-за захвата Украиной газового экспортного хаба Суджа. Внутренняя критика по отвлечению драгоценной рабочей силы из основных линий фронта и гражданских расходов может убедить Киев отступить, пишет издание. Поделиться

Однако наступление ВСУ под Курском показывает, что Россия не извлекла уроки из молниеносного увлечения Ростова Группой Вагнера во время мятежа в июне 2023 года. Кроме предполагаемых угроз уничтожения Украины и применения тактического ядерного оружия Россия не отреагировала существенно на наступление на Курскую область. Поскольку самолеты F-16 также прибывают на передовую, у Путина много причин для беспокойства.

Что известно о взятии под контроль ВСУ станции "Газпрома" на Курщине

Наступление украинских военных в Курской области может являться крупнейшей наземной операцией на территории РФ со времен Второй мировой войны.

В материале издания The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечается, что США пытаются связаться с руководством Украины для получения большего количества подробностей относительно ситуации в Курской области.

Журналисты подчеркивают, что, по словам одного из советников президента Владимира Зеленского, украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию на расстоянии около 8 км от границы.