ВСУ продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ — аналитики

Аналитики ISW подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
Главные тезисы
- Аналитики утверждают, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области Российской Федерации.
- Реакция Кремля на продвижение украинских войск была противоречивой, поскольку пытались найти баланс между эскалацией и избеганием преувеличения последствий.
- Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию в Курской области, обвинив Украину в беспорядках и призвав заседание Совбеза.
- Российские генералы докладывали Путину о военных успехах РФ на Курщине, заявляя остановку продвижения украинских войск вглубь территории.
На столько продвинулись ВСУ в Курской области
В обзоре аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют о том, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.
Кроме этого подтвержденные в настоящее время масштабы и расположение украинского продвижения в Курской области указывают на то, что якобы украинские войска проникли по меньшей мере через две российские оборонные линии и опорный пункт.
Российские генералы врут Путину о военных успехах РФ на Курщине
Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили ситуацию в Курской области и Суджанском районе, и традиционно обвинили во всем Украину.
Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.
Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".
Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.
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