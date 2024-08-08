ВСУ продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ — аналитики

ВСУ продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ — аналитики
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Источник:  ISW

Аналитики ISW подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

Главные тезисы

  • Аналитики утверждают, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области Российской Федерации.
  • Реакция Кремля на продвижение украинских войск была противоречивой, поскольку пытались найти баланс между эскалацией и избеганием преувеличения последствий.
  • Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию в Курской области, обвинив Украину в беспорядках и призвав заседание Совбеза.
  • Российские генералы докладывали Путину о военных успехах РФ на Курщине, заявляя остановку продвижения украинских войск вглубь территории.

На столько продвинулись ВСУ в Курской области

В обзоре аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют о том, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

Кроме этого подтвержденные в настоящее время масштабы и расположение украинского продвижения в Курской области указывают на то, что якобы украинские войска проникли по меньшей мере через две российские оборонные линии и опорный пункт.

Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства, говорится в отчете аналитиков.

Российские генералы врут Путину о военных успехах РФ на Курщине

Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили ситуацию в Курской области и Суджанском районе, и традиционно обвинили во всем Украину.

Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".

Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.

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