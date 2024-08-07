Путин созывает экстренное совещание на фоне прорыва украинских сил в Курскую область
Категория
Политика
Дата публикации

Путин созывает экстренное совещание на фоне прорыва украинских сил в Курскую область

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

7 августа нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что проведет срочную встречу с силовиками по поводу последних событий в Курской области.

Главные тезисы

  • Путин объявил об экстренном совещании с силовиками на фоне ситуации в Курской области.
  • Диктатор назвал события в Курской области "провокацией" и соврал о неизбирательной стрельбе со стороны ВСУ.
  • Несостоятельность российских властей оказать помощь местным жителям создает напряжение среди населения.

Путин лично начал реагировать на обострение ситуации на Курщине

С официальным заявлением по этому поводу диктатор выступил на заседании российского правительства.

Он назвал происходящее в Курские области "масштабной провокацией ВСУ".

Путин также соврал, что сейчас идет "невыборочная стрельба" из разных видов оружия, в том числе и ракетная.

Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег касательно происходящего в Курской области.

Владимир Путин

Владимир Путин

Нелегитимный президент РФ

Также российский диктатор добавил, что поручил ряду гражданских ведомств о предоставлении необходимой помощи жителям области.

Однако местное население жалуется, что до сих пор никакой помощи не получало и вынуждено самостоятельно заниматься эвакуацией под обстрелами.

Прорыв в Курскую область — последние подробности

Несмотря на то, что российские власти неоднократно заявляли, что 6 августа границу РФ прорвали Вооруженные силы Украины, Генштаб ВСУ никак не комментировал эту информацию.

Минобороны РФ утверждает, что в регионе до сих пор продолжаются бои.

По состоянию на утро 7 августа также сообщалось, что Вооруженные силы Украины якобы взяли под свой контроль населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердлыково в Суджанском районе Курской области РФ.

Кроме того, указано, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, которая является одной из крупнейших в Европе.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ в полном окружении. Что происходит в Курской области — видео
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прорыв украинских сил в Курскую область — Путин отреагировал
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?