7 августа нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что проведет срочную встречу с силовиками по поводу последних событий в Курской области.

Путин лично начал реагировать на обострение ситуации на Курщине

С официальным заявлением по этому поводу диктатор выступил на заседании российского правительства.

Он назвал происходящее в Курские области "масштабной провокацией ВСУ".

Путин также соврал, что сейчас идет "невыборочная стрельба" из разных видов оружия, в том числе и ракетная.

Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег касательно происходящего в Курской области. Владимир Путин Нелегитимный президент РФ

Также российский диктатор добавил, что поручил ряду гражданских ведомств о предоставлении необходимой помощи жителям области.

Однако местное население жалуется, что до сих пор никакой помощи не получало и вынуждено самостоятельно заниматься эвакуацией под обстрелами.

Прорыв в Курскую область — последние подробности

Несмотря на то, что российские власти неоднократно заявляли, что 6 августа границу РФ прорвали Вооруженные силы Украины, Генштаб ВСУ никак не комментировал эту информацию.

Минобороны РФ утверждает, что в регионе до сих пор продолжаются бои.

По состоянию на утро 7 августа также сообщалось, что Вооруженные силы Украины якобы взяли под свой контроль населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердлыково в Суджанском районе Курской области РФ.

Кроме того, указано, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, которая является одной из крупнейших в Европе.