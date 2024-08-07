Путин созывает экстренное совещание на фоне прорыва украинских сил в Курскую область

7 августа нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что проведет срочную встречу с силовиками по поводу последних событий в Курской области.
Главные тезисы
- Путин объявил об экстренном совещании с силовиками на фоне ситуации в Курской области.
- Диктатор назвал события в Курской области "провокацией" и соврал о неизбирательной стрельбе со стороны ВСУ.
- Несостоятельность российских властей оказать помощь местным жителям создает напряжение среди населения.
Путин лично начал реагировать на обострение ситуации на Курщине
С официальным заявлением по этому поводу диктатор выступил на заседании российского правительства.
Он назвал происходящее в Курские области "масштабной провокацией ВСУ".
Путин также соврал, что сейчас идет "невыборочная стрельба" из разных видов оружия, в том числе и ракетная.
Также российский диктатор добавил, что поручил ряду гражданских ведомств о предоставлении необходимой помощи жителям области.
Однако местное население жалуется, что до сих пор никакой помощи не получало и вынуждено самостоятельно заниматься эвакуацией под обстрелами.
Прорыв в Курскую область — последние подробности
Несмотря на то, что российские власти неоднократно заявляли, что 6 августа границу РФ прорвали Вооруженные силы Украины, Генштаб ВСУ никак не комментировал эту информацию.
Минобороны РФ утверждает, что в регионе до сих пор продолжаются бои.
По состоянию на утро 7 августа также сообщалось, что Вооруженные силы Украины якобы взяли под свой контроль населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердлыково в Суджанском районе Курской области РФ.
Кроме того, указано, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, которая является одной из крупнейших в Европе.
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