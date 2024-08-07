Путін скликає екстрену нараду на тлі прориву українських сил у Курську область

7 серпня нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що проведе термінову зустріч з силовиками щодо останніх подій у Курській області.
Головні тези:
- Путін оголосив про екстрену нараду з силовиками на тлі ситуації у Курській області.
- Диктатор назвав події у Курській області “провокацією” та збрехав про невибіркову стрілянину ЗСУ.
- Неспроможність російської влади надати допомогу місцевим мешканцям створює напругу серед населення.
Путін особисто почав реагувати на загострення ситуації на Курщині
З офіційною заявою з цього приводу диктатор виступив під час засідання російського уряду.
Він назвав те, що наразі відбувається у Курські області, “масштабною провокацією ЗСУ”.
Путін також збрехав, що наразі триває "невибіркова стрілянина" з різних видів зброї, зокрема й ракетна.
Також російський диктатор додав, що дав доручення низці цивільних відомств щодо надання необхідної допомоги мешканцям області.
Однак місцеве населення скаржиться, що досі жодної допомоги не отримувало й змушене самостійно займатися власною евакуацією під обстрілами.
Прорив у Курську область — останні подробиці
Попри те, що російська влада неодноразово заявляла, що 6 серпня кордон РФ прорвали Збройні сили України, Генштаб ЗСУ жодним чином не коментував цю інформацію.
Міноборони РФ стверджує, що у регіоні досі тривають бої.
Станом на ранок 7 серпня також повідомлялося, що Збройні сили України нібито взяли під свій контроль населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області РФ.
Окрім того, вказано, що ЗСУ захопили газовимірювальну станцію “Суджа” в Курській області, яка є однією з найбільших в Європі.
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