7 серпня нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що проведе термінову зустріч з силовиками щодо останніх подій у Курській області.

Путін особисто почав реагувати на загострення ситуації на Курщині

З офіційною заявою з цього приводу диктатор виступив під час засідання російського уряду.

Він назвав те, що наразі відбувається у Курські області, “масштабною провокацією ЗСУ”.

Путін також збрехав, що наразі триває "невибіркова стрілянина" з різних видів зброї, зокрема й ракетна.

Відразу ж після нашої наради у мене буде зустріч із керівниками силових відомств, міністерством оборони, генеральним штабом, ФСБ, маю на увазі прикордонний напрямок діяльності Федеральної служби безпеки, і заслухаю чергову доповідь колег з того, що відбувається в Курській області. Володимир Путін Нелегітимний президент РФ

Також російський диктатор додав, що дав доручення низці цивільних відомств щодо надання необхідної допомоги мешканцям області.

Однак місцеве населення скаржиться, що досі жодної допомоги не отримувало й змушене самостійно займатися власною евакуацією під обстрілами.

Прорив у Курську область — останні подробиці

Попри те, що російська влада неодноразово заявляла, що 6 серпня кордон РФ прорвали Збройні сили України, Генштаб ЗСУ жодним чином не коментував цю інформацію.

Міноборони РФ стверджує, що у регіоні досі тривають бої.

Станом на ранок 7 серпня також повідомлялося, що Збройні сили України нібито взяли під свій контроль населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області РФ.

Окрім того, вказано, що ЗСУ захопили газовимірювальну станцію “Суджа” в Курській області, яка є однією з найбільших в Європі.