Солдати РФ у повному оточенні. Що відбувається у Курській області — відео

Згідно з даними російських телеграм-каналів, Збройні сили України нібито взяли під свій контроль населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області РФ. Генштаб ЗСУ цю інформацію поки жодним чином не коментує.

Ситуація у Курській області стрімко загострюється

Місцеві пабліки скаржаться на те, що у Суджанському районі ситуація досі залишається вкрай складною, а воїни ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.

Окрім того, вказано, що українські сили, мовляв, змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі — Гончарівки. Там наразі тривають бої.

Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня — там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з незліченним супротивником. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань, — пише телеграм-канал ASTRA. Поширити

Фото: скриншот

Канал "Рибар" стверджує, що загалом, що вздовж російського кордону українське командування сконцентрувало до двох тисяч воїнів й постійно підтягує резерви.

Місцеве населення продовжує активно займатися самоевакуацією, оскільки влада окремих районів просто втекла з місця подій.

Що важливо знати про прорив російського кордону 6 серпня

6 серпня уперше стало відомо, що на кордоні з Росією розпочалися бої між ЗСУ та російськими загарбниками.

Після цього кремлівські провоєнні канали заявили, що українські сили змогли прорвати кордон, однак Генштаб ЗСУ цю інформацію досі не підтверджував.

Міністерство оборони Росії увечері 6 серпня почало стверджувати, що "противник намагався прорватися", проте "війська зазнали значних втрат і відступили".

Згодом російське оборонне відомство видалило цей фрагмент зі своєї офіційної заяви.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена ситуація, тривають бої.