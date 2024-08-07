Наліт на Тендрівську косу. ГУР розкрироло результати операції

Як повідомляє Головне управління розвідки України, 6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій “Артан” та Морського центру ГУР МО України провели успішну операцію у північній частині Чорного моря.

Спецпризначенці ГУР завдали російським окупантам значних втрат

За словами українських розвідників, операція відбувалася вночі.

Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила російську броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника.

Окрім того, повідомляється, що були зруйновані фортифікаційні укріплення російських загарбників.

Під час бою солдати РФ зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється.

ГУР звертає увагу на те, що успішно виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, спецпризначенці відійшли без втрат.

Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває, — наголошує українська розвідка. Поширити

Що важливо розуміти, Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км.

Він знаходиться у північній частині Чорного моря, неподалік окупованого Росією українського Криму.

Спецпризначенці ГУР атакували базу РФ у Сирії

Нещодавно також стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки України завдали нищівного удару по російському аеродрому в Сирії.

Їм вдалося знищити військову техніку ворога.

Як вдалося дізнатися журналістам, група “Хімік” організувала та провела новий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Що важливо розуміти, це сталося 24 липня — наступного дня після зустрічі нелегітимного президента Росії Володимира Путіна із сирійським диктатором Башаром Асадом.