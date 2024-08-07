Наліт на Тендрівську косу. ГУР розкрироло результати операції

Як повідомляє Головне управління розвідки України, 6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій “Артан” та Морського центру ГУР МО України провели успішну операцію у північній частині Чорного моря.
Головні тези:
- Дії спецпризначенців ГУР є частиною стратегічного плану Сил безпеки і оборони України.
- Тендрівська коса знаходиться у північній частині Чорного моря, поруч з окупованим Росією Кримом.
- Також у липні спецпризначенці ГУР здійснили удар по російському аеродрому в Сирії, знищивши військову техніку ворога.
Спецпризначенці ГУР завдали російським окупантам значних втрат
За словами українських розвідників, операція відбувалася вночі.
Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила російську броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника.
Окрім того, повідомляється, що були зруйновані фортифікаційні укріплення російських загарбників.
Під час бою солдати РФ зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється.
ГУР звертає увагу на те, що успішно виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, спецпризначенці відійшли без втрат.
Що важливо розуміти, Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км.
Він знаходиться у північній частині Чорного моря, неподалік окупованого Росією українського Криму.
Спецпризначенці ГУР атакували базу РФ у Сирії
Нещодавно також стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки України завдали нищівного удару по російському аеродрому в Сирії.
Їм вдалося знищити військову техніку ворога.
Як вдалося дізнатися журналістам, група “Хімік” організувала та провела новий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.
Що важливо розуміти, це сталося 24 липня — наступного дня після зустрічі нелегітимного президента Росії Володимира Путіна із сирійським диктатором Башаром Асадом.
Новою ціллю спецпризначенців ГУР стала військова техніка російських загарбників на окупованому ними аеродромі Кувейрес.
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