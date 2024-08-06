Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов з 2023 року проводив підготовку та планував напад повстанцями-туарегами у Малі на найманців російської ПВК “Вагнер”.

Що відомо про підготовку ГУР туарегів до нападу на найманців ПВК “Вагнер” у Малі

Журналісти видання зазначають, що керівництво Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через підтримку українськими спецслужбами повстанців-туарегів, які завдали численних втрат російським найманцям ПВК “Вагнер”, що виступають на боці військового керівництва країни.

Зокрема, журналісти видання посилаються на документи Агентства нацбезпеки США, відповідно до яких представники української військової розвідки планували атаки на російських найманців ПВК “Вагнер” під час виконання останніми бойових завдань у Малі та на території інших іноземних держав.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, українські розвідники передавали туарегам розвіддані та надавали іншу допомогу для проведення успішно нападу на “вагнерівців”.

Також повідомляється, що впродовж останнього року українські спецпризначенці також брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" у Судані.

Юсов додав, що "ви побачите більше такого в майбутньому".

Як в Україні відреагували на рішення Малі щодо розриву дипломатичних відносин

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення розірвати дипломатичні відносини з Києвом було "недалекоглядним і поспішним". Там назвали цей крок "гідним жалю" і заявили, що Малі пішла на це "без проведення ретельного вивчення фактів і обставин ... і без надання будь-яких доказів причетності України".