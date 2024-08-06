Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов с 2023 года проводил подготовку и планировал нападение повстанцами-туарегами в Мали на наемников российского ЧВК “Вагнер”.

Что известно о подготовке ГУР туарегов к нападению на наемников ЧВК "Вагнер" в Мали

Журналисты издания отмечают, что руководство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки украинскими спецслужбами повстанцев-туарегов, нанесших многочисленные потери российским наемникам ЧВК "Вагнер", выступающим на стороне военного руководства страны.

В частности, журналисты издания ссылаются на документы Агентства нацбезопасности США, в соответствии с которыми представители украинской военной разведки планировали атаки на российских наемников ЧВК "Вагнер" во время выполнения последними боевых задач в Мали и на территории других иностранных государств.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинские разведчики передавали туарегам разведданные и оказывали другую помощь для проведения успешного нападения на "вагнеровцев".

Также сообщается, что в течение последнего года украинские спецназовцы также участвовали в операциях против боевиков "Вагнера" в Судане.

Юсов добавил, что "вы увидите больше такого в будущем".

Как в Украине отреагировали на решение Мали о разрыве дипломатических отношений

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение разорвать дипломатические отношения с Киевом было "недальновидным и поспешным". Там назвали этот шаг "достойным жалости" и заявили, что Мали пошла на это "без проведения тщательного изучения фактов и обстоятельств… и без предоставления каких-либо доказательств причастности Украины".