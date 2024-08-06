Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов с 2023 года проводил подготовку и планировал нападение повстанцами-туарегами в Мали на наемников российского ЧВК “Вагнер”.
Главные тезисы
- Руководитель ГУР Минобороны проводил подготовку туарегов в Мали к нападению на наемников ЧВК 'Вагнер'.
- Украинские разведчики предоставляли разведданные туарегам для успешного нападения на “вагнеровцев”.
- Согласно документам Агентства нацбезопасности США, украинская военная разведка планировала атаки на российских наемников в Мали.
- Министерство иностранных дел Украины назвало решение Мали о разрыве дипломатических отношений недальновидным и поспешным.
- Украинские спецназовцы также участвовали в операциях против боевиков “Вагнера” в Судане.
Что известно о подготовке ГУР туарегов к нападению на наемников ЧВК "Вагнер" в Мали
Журналисты издания отмечают, что руководство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки украинскими спецслужбами повстанцев-туарегов, нанесших многочисленные потери российским наемникам ЧВК "Вагнер", выступающим на стороне военного руководства страны.
В частности, журналисты издания ссылаются на документы Агентства нацбезопасности США, в соответствии с которыми представители украинской военной разведки планировали атаки на российских наемников ЧВК "Вагнер" во время выполнения последними боевых задач в Мали и на территории других иностранных государств.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинские разведчики передавали туарегам разведданные и оказывали другую помощь для проведения успешного нападения на "вагнеровцев".
Также сообщается, что в течение последнего года украинские спецназовцы также участвовали в операциях против боевиков "Вагнера" в Судане.
Юсов добавил, что "вы увидите больше такого в будущем".
Как в Украине отреагировали на решение Мали о разрыве дипломатических отношений
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение разорвать дипломатические отношения с Киевом было "недальновидным и поспешным". Там назвали этот шаг "достойным жалости" и заявили, что Мали пошла на это "без проведения тщательного изучения фактов и обстоятельств… и без предоставления каких-либо доказательств причастности Украины".
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