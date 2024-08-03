По информации журналистов издания Le Monde, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами на территории Мали, которые противостоят армии действующего правительства и российским наемникам ЧВК “Вагнер”.

Что известно о сотрудничестве украинских спецслужб с туарегами в Мали

Журналисты издания со ссылкой на источники отмечают, что украинские спецслужбы передают туарегам необходимую разведывательную информацию и обучают управлению дронами.

Мы имеем связи с украинцами, но так же, как и со всеми другими — французами, американцами и другими, - объясняет спикер повстанцев Мохамед Эльмаулуд Рамадан. Поделиться

Повстанцы туареги в Мали

Что известно о разгроме повстанцами наемников ЧВК "Вагнер" в Мали

По информации издания Bloomberg со ссылкой на повстанцев-туарегов, в течение трех дней ожесточенных боев на севере Мали было ликвидировано 84 российских наемника из ЧВК "Вагнер" и 47 военных правительственной армии.

Отмечается, что не менее 30 человек из вражеских сил получили ранения.

Кроме этого, повстанцам удалось захватить военную технику, включая танки, оружие и транспортные средства.

Не менее 7 "вагнеровцев" и военных армии Мали были захвачены в плен.

Это самая тяжелая потеря для группы с момента ее дислокации в Мали в 2021 году.

Российские наемники находятся в Мали с тех пор, как армия, захватившая власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 годах, изгнала французские войска и войска ООН и наняла ЧВК "Вагнер".

Между тем, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, монополия российских военных частных компаний в других странах, занимающихся грабежами и бандитской деятельностью, подходит к концу.

О Сирии мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, уважаемые СМИ сообщают, и источники сообщают. Но факт остается фактом – кто-то атаковал эту российскую базу в Сирии и есть соответствующие последствия поражения. Очевидно, государство-агрессор должно нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, а военные преступники должны быть наказаны, - отметил Юсов. Поделиться

Он также напрямую не подтвердил информацию об участии спецназовцев ГУР в операции в Мали, во время которой была разгромлена колонна наемников российского ЧВК "Вагнер".

В разных уголках фигурирует информация. Недавно был Судан, затем Мали. Есть еще несколько стран, события в которых пока не получали огласки в СМИ. Вот Сирия. Очевидно, речь идет о том, что монополия в сфере бандитской и пиратской "деятельности" российских ПИК в мире, в частности, в Африке, подходит к концу, - пояснил представитель ГУР. Поделиться

Юсов отметил, что Россия в результате этих событий несет имиджевые потери.

Представитель ГУР сказал, что данные о количестве убитых "вагнеровцев" в Мали уточняются. Пленных было больше, но некоторые из них обменялись на месте.

Юсов отмечает, что события в Мали имеют и военные последствия, потому что после них Россия перебросила туда дополнительные части наемников и террористов из других уголков, в частности Африки.