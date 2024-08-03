По информации журналистов издания Le Monde, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами на территории Мали, которые противостоят армии действующего правительства и российским наемникам ЧВК “Вагнер”.
Главные тезисы
- Украинские спецслужбы сотрудничают с туарегами в Мали, обучая их управлению дронами и передавая разведывательную информацию.
- Повстанцы туареги в Мали ликвидировали 84 российских наемника ЧВК “Вагнер” и захватили военную технику, что привело к имиджевым потерям для России.
- События в Мали имеют военные последствия для России, вынуждая к переброске дополнительных наемников и террористов в регион.
- Российские наемники находятся в Мали с момента изгнания французских войск, армии ООН и найма ЧВК “Вагнер”.
- Данные о количестве убитых и пленных “вагнеровцев” в Мали постоянно уточняются, свидетельствуя о важности деятельности украинских спецслужб.
Что известно о сотрудничестве украинских спецслужб с туарегами в Мали
Журналисты издания со ссылкой на источники отмечают, что украинские спецслужбы передают туарегам необходимую разведывательную информацию и обучают управлению дронами.
Что известно о разгроме повстанцами наемников ЧВК "Вагнер" в Мали
По информации издания Bloomberg со ссылкой на повстанцев-туарегов, в течение трех дней ожесточенных боев на севере Мали было ликвидировано 84 российских наемника из ЧВК "Вагнер" и 47 военных правительственной армии.
Отмечается, что не менее 30 человек из вражеских сил получили ранения.
Кроме этого, повстанцам удалось захватить военную технику, включая танки, оружие и транспортные средства.
Не менее 7 "вагнеровцев" и военных армии Мали были захвачены в плен.
Это самая тяжелая потеря для группы с момента ее дислокации в Мали в 2021 году.
Российские наемники находятся в Мали с тех пор, как армия, захватившая власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 годах, изгнала французские войска и войска ООН и наняла ЧВК "Вагнер".
Между тем, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, монополия российских военных частных компаний в других странах, занимающихся грабежами и бандитской деятельностью, подходит к концу.
Он также напрямую не подтвердил информацию об участии спецназовцев ГУР в операции в Мали, во время которой была разгромлена колонна наемников российского ЧВК "Вагнер".
Юсов отметил, что Россия в результате этих событий несет имиджевые потери.
Представитель ГУР сказал, что данные о количестве убитых "вагнеровцев" в Мали уточняются. Пленных было больше, но некоторые из них обменялись на месте.
Юсов отмечает, что события в Мали имеют и военные последствия, потому что после них Россия перебросила туда дополнительные части наемников и террористов из других уголков, в частности Африки.
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