Украинские спецназовцы обучают туарегов в Мали управлять беспилотниками
Категория
Мир
Дата публикации

Украинские спецназовцы обучают туарегов в Мали управлять беспилотниками

Повстанцы туареги
Читати українською
Источник:  Le Monde

По информации журналистов издания Le Monde, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами на территории Мали, которые противостоят армии действующего правительства и российским наемникам ЧВК “Вагнер”.

Главные тезисы

  • Украинские спецслужбы сотрудничают с туарегами в Мали, обучая их управлению дронами и передавая разведывательную информацию.
  • Повстанцы туареги в Мали ликвидировали 84 российских наемника ЧВК “Вагнер” и захватили военную технику, что привело к имиджевым потерям для России.
  • События в Мали имеют военные последствия для России, вынуждая к переброске дополнительных наемников и террористов в регион.
  • Российские наемники находятся в Мали с момента изгнания французских войск, армии ООН и найма ЧВК “Вагнер”.
  • Данные о количестве убитых и пленных “вагнеровцев” в Мали постоянно уточняются, свидетельствуя о важности деятельности украинских спецслужб.

Что известно о сотрудничестве украинских спецслужб с туарегами в Мали

Журналисты издания со ссылкой на источники отмечают, что украинские спецслужбы передают туарегам необходимую разведывательную информацию и обучают управлению дронами.

Мы имеем связи с украинцами, но так же, как и со всеми другими — французами, американцами и другими, - объясняет спикер повстанцев Мохамед Эльмаулуд Рамадан.

Украинские спецслужбы в Мали обучают туарегам управлению дронами
Повстанцы туареги в Мали

Что известно о разгроме повстанцами наемников ЧВК "Вагнер" в Мали

По информации издания Bloomberg со ссылкой на повстанцев-туарегов, в течение трех дней ожесточенных боев на севере Мали было ликвидировано 84 российских наемника из ЧВК "Вагнер" и 47 военных правительственной армии.

Отмечается, что не менее 30 человек из вражеских сил получили ранения.

Кроме этого, повстанцам удалось захватить военную технику, включая танки, оружие и транспортные средства.

Не менее 7 "вагнеровцев" и военных армии Мали были захвачены в плен.

Это самая тяжелая потеря для группы с момента ее дислокации в Мали в 2021 году.

Российские наемники находятся в Мали с тех пор, как армия, захватившая власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 годах, изгнала французские войска и войска ООН и наняла ЧВК "Вагнер".

Между тем, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, монополия российских военных частных компаний в других странах, занимающихся грабежами и бандитской деятельностью, подходит к концу.

О Сирии мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, уважаемые СМИ сообщают, и источники сообщают. Но факт остается фактом – кто-то атаковал эту российскую базу в Сирии и есть соответствующие последствия поражения. Очевидно, государство-агрессор должно нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, а военные преступники должны быть наказаны, - отметил Юсов.

Он также напрямую не подтвердил информацию об участии спецназовцев ГУР в операции в Мали, во время которой была разгромлена колонна наемников российского ЧВК "Вагнер".

В разных уголках фигурирует информация. Недавно был Судан, затем Мали. Есть еще несколько стран, события в которых пока не получали огласки в СМИ. Вот Сирия. Очевидно, речь идет о том, что монополия в сфере бандитской и пиратской "деятельности" российских ПИК в мире, в частности, в Африке, подходит к концу, - пояснил представитель ГУР.

Юсов отметил, что Россия в результате этих событий несет имиджевые потери.

Представитель ГУР сказал, что данные о количестве убитых "вагнеровцев" в Мали уточняются. Пленных было больше, но некоторые из них обменялись на месте.

Юсов отмечает, что события в Мали имеют и военные последствия, потому что после них Россия перебросила туда дополнительные части наемников и террористов из других уголков, в частности Африки.

Это заставляет врага тратить и отвлекать силы и средства, дополнительные ресурсы для защиты собственного контингента. В целом очень хорошие процессы и благодарность тем смелым и героическим людям, которые производят подобные операции в разных уголках мира, - отмечает представитель ГУР.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Мали ликвидировали популярного пропагандиста ЧВК "Вагнер"
Наемник ЧВК "Вагнер"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В "ЧВК Вагнера" ​​подтвердили смерть наемников РФ в Мали
В "ЧВК Вагнера" ​​подтвердили смерть наемников РФ в Мали
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как ликвидация вагнеровцев в Мали повлияет на дальнейшие действия Путина — аналитики
Как ликвидация вагнеровцев в Мали повлияет на дальнейшие действия Путина — аналитики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?