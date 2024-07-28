В Мали ликвидировали известного пропагандиста ЧВК "Вагнер"

В Мали ликвидировали популярного пропагандиста ЧВК "Вагнер"
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В Мали ликвидировали популярного пропагандиста ЧВК "Вагнер"

Наемник ЧВК "Вагнер"
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Источник:  The Insider

На севере Мали в результате вооруженного нападения повстанцев-туарегов были ликвидированы и взяты в плен десятки российских наемников из ЧВК "Вагнер", среди которых пропагандист и автор популярного канала Grey Zone.

Главные тезисы

  • Повстанцы на севере Мали атаковали группировку ЧВК “Вагнер”, в результате чего ликвидирован пропагандист канала Grey Zone.
  • Были зарегистрированы десятки погибших и раненых российских наемников, а также захват бронетехники повстанцами.
  • Российские Telegram-каналы передали информацию о подрыве двух вертолетов ЧВК “Вагнер” и гибели одного летчика.
  • Повстанцы также потерпели успехи, поразив вертолеты и захватив военное оборудование в городах Тинзауатен и Кидал.
  • Известный пропагандист ЧВК “Вагнер” Никита Федянин стал одной из жертв вооруженного конфликта в Мали.

Что известно о гибели в Мали известного пропагандиста ЧВК "Вагнер"

Отмечается, что повстанцы ведут борьбу за независимость Азавада на севере Мали рядом с границей с Алжиром.

В частности, они заявили об успешной атаке на сопровождавших их военных из Мали и российских наемников ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что в течение двух дней боев были ранены и убиты десятки русских наемников.

При этом несколько россиян попали в плен.

Среди погибших 29-летний автор популярного среди приближенных к наемникам ЧВК Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин.

На его канал в Telegram подписано более полумиллиона человек. В соцсетях публикуют фотографии, вероятно, его мертвого тела.

Что еще известно о потерях ЧВК "Вагнер" в Мали

По информации российских Telegram-каналов, в Мали повстанцы подвели два вертолета ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что это произошло во время боя в Ин Аззрафе, близ алжирского города Тин Зауатин. Погиб один лётчик.

В Мали ликвидировали известного пропагандиста ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер"

На Ми-8, из крупнокалиберного пулемета убит командир вертолета. Правак вывел вертолет и посадил на безопасном расстоянии. Ми-24, вихревое кольцо. Экипаж жив в полном составе, говорится в сообщении.

То есть оба вертолета были выведены из боя в результате точной стрельбы бойцами группировкой CSP-DPA.

По сообщению повстанческого движения Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

Повстанческая группировка также сообщила, что повредила вертолет, разбившийся в городе Кидал, за сотни километров.

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