У Малі ліквідували популярного пропагандиста ПВК "Вагнер"
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У Малі ліквідували популярного пропагандиста ПВК "Вагнер"

Найманець ПВК "Вагнер"
Джерело:  The Insider

На півночі Малі в результі збройного нападу повстанців-туарегів було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК "Вагнер", серед яких пропагандист та автор популярного каналу Grey Zone. 

Головні тези:

  • В результаті збройного нападу повстанців-туарегів у Малі було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК “Вагнер”, серед яких був відомий пропагандист та автор каналу Grey Zone.
  • Повстанці ведуть боротьбу за незалежність Азавада на півночі Малі та заявили про успішну атаку на військових та найманців ПВК “Вагнер”, де потрапили десятки загиблих та поранених.
  • Російські Telegram-канали повідомили про підбиття двох гелікоптерів ПВК “Вагнер” у Малі та загибель одного льотчика.
  • Повстанці захопили бронетехніку та інше військове обладнання під час боїв у місті Тінзауатен та пошкодили гелікоптер в місті Кідал.
  • Одним із загиблих у боях у Малі був 29-річний Микита Федянін, відомий пропагандист та автор популярного Telegram-каналу Grey Zone.

Що відомо про загибель у Малі відомого пропагандиста ПВК “Вагнер”

Зазначається, що повстанці ведуть боротьбу за незалежність Азавада на півночі Малі, поряд із кордоном з Алжиром.

Зокрема, вони заявили про успішну атаку на військових з Малі та російських найманців ПВК “Вагнер”, які їх супроводжували.

Зазначається, що протягом двох днів боїв було поранено та вбито десятки російських найманців.

При цьому кілька росіян потрапили у полон.

Серед загиблих 29-річний автор популярного серед наближених до найманців ПВК Telegram-каналу Grey Zone Микита Федянин.

На його канал у Telegram підписано понад півмільйона людей. В соцмережах публікують фотографії, ймовірно, його мертвого тіла.

Що ще відомо про втрати ПВК “Вагнер” у Малі

За інформацією російських Telegram-каналів, у Малі повстанці підбили два гелікоптери ПВК “Вагнер”.

Зазначається, що це сталось під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін. Загинув один льотчик.

В Малі ліквідували відомого пропагандиста ПВК “Вагнер”
ПВК “Вагнер”

На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі, - йдеться у повідомленні.

Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.

За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.

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