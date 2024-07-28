На півночі Малі в результі збройного нападу повстанців-туарегів було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК "Вагнер", серед яких пропагандист та автор популярного каналу Grey Zone.

Що відомо про загибель у Малі відомого пропагандиста ПВК “Вагнер”

Зазначається, що повстанці ведуть боротьбу за незалежність Азавада на півночі Малі, поряд із кордоном з Алжиром.

Зокрема, вони заявили про успішну атаку на військових з Малі та російських найманців ПВК “Вагнер”, які їх супроводжували.

Зазначається, що протягом двох днів боїв було поранено та вбито десятки російських найманців.

При цьому кілька росіян потрапили у полон.

Серед загиблих 29-річний автор популярного серед наближених до найманців ПВК Telegram-каналу Grey Zone Микита Федянин.

На його канал у Telegram підписано понад півмільйона людей. В соцмережах публікують фотографії, ймовірно, його мертвого тіла.

Що ще відомо про втрати ПВК “Вагнер” у Малі

За інформацією російських Telegram-каналів, у Малі повстанці підбили два гелікоптери ПВК “Вагнер”.

Зазначається, що це сталось під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін. Загинув один льотчик.

ПВК “Вагнер”

На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі, - йдеться у повідомленні. Поширити

Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.

За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.