На півночі Малі в результі збройного нападу повстанців-туарегів було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК "Вагнер", серед яких пропагандист та автор популярного каналу Grey Zone.
Головні тези:
- В результаті збройного нападу повстанців-туарегів у Малі було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК “Вагнер”, серед яких був відомий пропагандист та автор каналу Grey Zone.
- Повстанці ведуть боротьбу за незалежність Азавада на півночі Малі та заявили про успішну атаку на військових та найманців ПВК “Вагнер”, де потрапили десятки загиблих та поранених.
- Російські Telegram-канали повідомили про підбиття двох гелікоптерів ПВК “Вагнер” у Малі та загибель одного льотчика.
- Повстанці захопили бронетехніку та інше військове обладнання під час боїв у місті Тінзауатен та пошкодили гелікоптер в місті Кідал.
- Одним із загиблих у боях у Малі був 29-річний Микита Федянін, відомий пропагандист та автор популярного Telegram-каналу Grey Zone.
Що відомо про загибель у Малі відомого пропагандиста ПВК “Вагнер”
Зазначається, що повстанці ведуть боротьбу за незалежність Азавада на півночі Малі, поряд із кордоном з Алжиром.
Зокрема, вони заявили про успішну атаку на військових з Малі та російських найманців ПВК “Вагнер”, які їх супроводжували.
Зазначається, що протягом двох днів боїв було поранено та вбито десятки російських найманців.
При цьому кілька росіян потрапили у полон.
Серед загиблих 29-річний автор популярного серед наближених до найманців ПВК Telegram-каналу Grey Zone Микита Федянин.
На його канал у Telegram підписано понад півмільйона людей. В соцмережах публікують фотографії, ймовірно, його мертвого тіла.
Що ще відомо про втрати ПВК “Вагнер” у Малі
За інформацією російських Telegram-каналів, у Малі повстанці підбили два гелікоптери ПВК “Вагнер”.
Зазначається, що це сталось під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін. Загинув один льотчик.
Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.
За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.
Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.
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