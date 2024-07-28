У Малі повстанці-туареги ліквідували десятки найманців ПВК "Вагнер"
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У Малі повстанці-туареги ліквідували десятки найманців ПВК "Вагнер"

У Малі повстанці-туареги ліквідували десятки найманців ПВК "Вагнер"
Джерело:  Reuters

У Республіці Малі (Африка) повстанці-туареги ліквідували й поранили десятки солдатів та найманців російської приватної військової компанії "Вагнера".

Головні тези:

 

  • У результаті боїв ліквідували щонайменше 20 “вагнерівців”.
  • Туареги, як етнічна група, активно діють у регіоні Сахари та відчувають себе маргіналізованими урядом Малі.
  • ПВК “Вагнер” присутня у різних африканських країнах, в тому числі у Судані, ЦАР, Лівії, Мозамбіку та інших, впливаючи на політичну ситуацію.

Повстанці у Малі знищили десятки російських найманців

За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.

У мережі оприлюднене відео з місця після бою.

Обережно, відео містить чутливі кадри! Дозволено переглядати особам віком 21+.

Тим часом у російських пабліках повідомляють про загибель у боях в Малі адміністратора пропагандистського Telegram-каналу GREY ZONE з позивним "Белый". Також пов'язані з “Вагнером” облікові записи Telegram почали ділитися траурними дописами після того, що сталося в Малі.

Як повідомляють росЗМІ, колона "вагнерівців" потрапила в засідку туарегів у Малі.

За попередніми даними, загинули щонайменше 20 "вагнерівців", серед яких був і автор телеграм-каналу Grey Zone.

Що відомо про туарегів

Туареги — етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими урядом країни.

Сепаратистське угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями.

У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.

За даними журналу The Economist, помітний контингент найманців ПВК "Вагнер" присутній щонайменше в п’яти африканських країнах: Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік. Крім того, на тому чи іншому рівні впливу і присутності, "вагнерівці" діяли на території ще семи країн Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія.

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