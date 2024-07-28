У Малі повстанці-туареги ліквідували десятки найманців ПВК "Вагнер"

Повстанці у Малі знищили десятки російських найманців

За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.

Doğrulattım, Mali’de neler oldu bilgiseli



DPA-CSP, FAMa ve PMC Wagner’e 10 ay önce başlayan anti terör operasyonun en büyük kaybını verdirtti.



Başkent ilan ettiği Aguelhok şehrini birkaç ay önce kaybeden ve Cezayir sınırına sıkışan ayrılıkçı Tuareg Koalisyonuna yönelik anti… pic.twitter.com/IVIuj0CE6E — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.

У мережі оприлюднене відео з місця після бою.

Обережно, відео містить чутливі кадри! Дозволено переглядати особам віком 21+.

🔴 (+18) El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin, Mali’de Rus Wagner birliklerini pusuya düşürdü:



53 ölü, 12 esir pic.twitter.com/HP7eCSIBTh — Daily Islamist (@dailyislamist) July 27, 2024

Тим часом у російських пабліках повідомляють про загибель у боях в Малі адміністратора пропагандистського Telegram-каналу GREY ZONE з позивним "Белый". Також пов'язані з “Вагнером” облікові записи Telegram почали ділитися траурними дописами після того, що сталося в Малі.

Wagner ile bağlantılı telegram hesapları Mali’de olanlar sonrası yas paylaşımları yapmaya başladı. pic.twitter.com/xjLXtdptyJ — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

Як повідомляють росЗМІ, колона "вагнерівців" потрапила в засідку туарегів у Малі.

За попередніми даними, загинули щонайменше 20 "вагнерівців", серед яких був і автор телеграм-каналу Grey Zone.

Що відомо про туарегів

Туареги — етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими урядом країни.

Сепаратистське угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями.

У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.