У Малі повстанці-туареги ліквідували десятки найманців ПВК "Вагнер"

У Республіці Малі (Африка) повстанці-туареги ліквідували й поранили десятки солдатів та найманців російської приватної військової компанії "Вагнера".
Головні тези:
- У результаті боїв ліквідували щонайменше 20 “вагнерівців”.
- Туареги, як етнічна група, активно діють у регіоні Сахари та відчувають себе маргіналізованими урядом Малі.
- ПВК “Вагнер” присутня у різних африканських країнах, в тому числі у Судані, ЦАР, Лівії, Мозамбіку та інших, впливаючи на політичну ситуацію.
Повстанці у Малі знищили десятки російських найманців
За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.
Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.
Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.
У мережі оприлюднене відео з місця після бою.
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Тим часом у російських пабліках повідомляють про загибель у боях в Малі адміністратора пропагандистського Telegram-каналу GREY ZONE з позивним "Белый". Також пов'язані з “Вагнером” облікові записи Telegram почали ділитися траурними дописами після того, що сталося в Малі.
Як повідомляють росЗМІ, колона "вагнерівців" потрапила в засідку туарегів у Малі.
За попередніми даними, загинули щонайменше 20 "вагнерівців", серед яких був і автор телеграм-каналу Grey Zone.
Що відомо про туарегів
Туареги — етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими урядом країни.
Сепаратистське угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями.
У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.
За даними журналу The Economist, помітний контингент найманців ПВК "Вагнер" присутній щонайменше в п’яти африканських країнах: Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік. Крім того, на тому чи іншому рівні впливу і присутності, "вагнерівці" діяли на території ще семи країн Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія.
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