РФ задіяла у Вовчанську африканський корпус із вагнерівців — британська розвідка

Росія задіяла підрозділи африканського корпусу разом із регулярними силами та підрозділами "Шторм-Z" під час їхнього наступу на Вовчанськ на півночі Харківської області.

Росія кинула колишніх вагнерівців для наступу під Вовчанськ

Як зазначається, африканський корпус міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні "Вагнера".

За даними британської розвідки, загони африканського корпусу, швидше за все, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 May 2024.



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Російське міністерство оборони майже напевно перекинуло підрозділи африканського корпусу до українського кордону у квітні 2024 року в рамках підготовки до цього наступу. Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України за рахунок ресурсів, які раніше спрямували до Африки, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

ЗСУ зупинили армію РФ на Харківському напрямку та перейшли в контрнаступ

24 травня представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко офіційно заявив, що Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку — противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії, — розповідає полковник Ігор Прохоренко. Поширити

Окрім того, наголошується, що російські загарбники проводять наступальні дії також на сході Харківської області, однак жодних успіхів добитися не можуть.

У Генштабі звертають увагу на те, що жорсткі бойові дії не зупиняються вздовж всієї лінії фронту.

Бійці ЗСУ завдають ворогу масштабних втрат, активно працює українська артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.