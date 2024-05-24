ЗСУ зупинили армію РФ на Харківському напрямку та перейшли в контрнаступ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зупинили армію РФ на Харківському напрямку та перейшли в контрнаступ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

24 травня представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко офіційно заявив, що Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

Ситуація на Харківському напрямку різко змінилася

Попри приємні новини з фронту, обстановка на полі бою залишається вкрай непростою.

Українські захисники тримають оборону на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику.

Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку — противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії, — розповідає полковник Ігор Прохоренко.

Окрім того, наголошується, що російські загарбники проводять наступальні дії також на сході Харківської області, однак жодних успіхів добитися не можуть.

У Генштабі звертають увагу на те, що жорсткі бойові дії не зупиняються вздовж всієї лінії фронту.

Бійці ЗСУ завдають ворогу масштабних втрат, активно працює українська артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.

На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території рф, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та «шахедами», — додає Прохоренко.

Втрати армії РФ станом на 24 травня 2024 року

Згідно з даними Генштаб ЗСУ, українські воїни протягом доби ліквідували 1240 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7635 (+13) од;

  • бойових броньованих машин — 14775 (+27) од;

  • артилерійських систем — 12902 (+42) од;

  • РСЗВ — 1080 (+3) од;

  • засоби ППО — 813 од;

  • літаків — 356 (+1) од;

  • гелікоптерів — 326 од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10401 (+10);

  • крилаті ракети — 2209;

  • кораблі /катери — 27 од;

  • підводні човни — 1 од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17569 (+56) од;

  • спеціальна техніка — 2101 (+7).

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