ЗСУ зупинили армію РФ на Харківському напрямку та перейшли в контрнаступ

24 травня представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко офіційно заявив, що Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.
Ситуація на Харківському напрямку різко змінилася
Попри приємні новини з фронту, обстановка на полі бою залишається вкрай непростою.
Українські захисники тримають оборону на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику.
Окрім того, наголошується, що російські загарбники проводять наступальні дії також на сході Харківської області, однак жодних успіхів добитися не можуть.
У Генштабі звертають увагу на те, що жорсткі бойові дії не зупиняються вздовж всієї лінії фронту.
Бійці ЗСУ завдають ворогу масштабних втрат, активно працює українська артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.
Втрати армії РФ станом на 24 травня 2024 року
Згідно з даними Генштаб ЗСУ, українські воїни протягом доби ліквідували 1240 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7635 (+13) од;
бойових броньованих машин — 14775 (+27) од;
артилерійських систем — 12902 (+42) од;
РСЗВ — 1080 (+3) од;
засоби ППО — 813 од;
літаків — 356 (+1) од;
гелікоптерів — 326 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10401 (+10);
крилаті ракети — 2209;
кораблі /катери — 27 од;
підводні човни — 1 од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17569 (+56) од;
спеціальна техніка — 2101 (+7).
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