ВСУ остановили армию РФ на Харьковском направлении и перешли в контрнаступление

24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко официально заявил, что Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.
Ситуация на Харьковском направлении резко изменилась
Несмотря на приятные новости с фронта, обстановка на поле боя остается крайне непростой.
Украинские защитники держат оборону на востоке и юге нашего государства, наносят огненное поражение противнику.
Кроме того, сообщается, что российские захватчики проводят наступательные действия на востоке Харьковской области, однако никаких успехов добиться не могут.
В Генштабе обращают внимание на то, что жесткие боевые действия не останавливаются вдоль всей линии фронта.
Бойцы ВСУ наносят врагу масштабные потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.
Потери армии РФ по состоянию на 24 мая 2024 года
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины в течение суток ликвидировали 1240 российских захватчиков, а из техники уничтожены:
танков — 7635 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед;
артиллерийских систем — 12902 (+42) ед;
РСЗО — 1080 (+3) ед;
средства ПВО — 813 ед;
самолетов — 356 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10);
крылатые ракеты — 2209;
корабли /катера — 27 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед;
специальная техника — 2101 (+7).
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