ВСУ остановили армию РФ на Харьковском направлении и перешли в контрнаступление
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ остановили армию РФ на Харьковском направлении и перешли в контрнаступление

Генштаб ВСУ
ВСУ
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24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко официально заявил, что Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Ситуация на Харьковском направлении резко изменилась

Несмотря на приятные новости с фронта, обстановка на поле боя остается крайне непростой.

Украинские защитники держат оборону на востоке и юге нашего государства, наносят огненное поражение противнику.

Основные действия проходят на Харьковщине, Донбасе. Что касается Харьковского направления — противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия, — рассказывает полковник Игорь Прохоренко.

Кроме того, сообщается, что российские захватчики проводят наступательные действия на востоке Харьковской области, однако никаких успехов добиться не могут.

В Генштабе обращают внимание на то, что жесткие боевые действия не останавливаются вдоль всей линии фронта.

Бойцы ВСУ наносят врагу масштабные потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.

В Сумской и Черниговской ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории России, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и «шахедами», — добавляет Прохоренко.

Потери армии РФ по состоянию на 24 мая 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины в течение суток ликвидировали 1240 российских захватчиков, а из техники уничтожены:

  • танков — 7635 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 12902 (+42) ед;

  • РСЗО — 1080 (+3) ед;

  • средства ПВО — 813 ед;

  • самолетов — 356 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10);

  • крылатые ракеты — 2209;

  • корабли /катера — 27 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед;

  • специальная техника — 2101 (+7).

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