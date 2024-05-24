ВСУ остановили армию РФ на Харьковском направлении и перешли в контрнаступление

24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко официально заявил, что Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Ситуация на Харьковском направлении резко изменилась

Несмотря на приятные новости с фронта, обстановка на поле боя остается крайне непростой.

Украинские защитники держат оборону на востоке и юге нашего государства, наносят огненное поражение противнику.

Основные действия проходят на Харьковщине, Донбасе. Что касается Харьковского направления — противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия, — рассказывает полковник Игорь Прохоренко. Поделиться

Кроме того, сообщается, что российские захватчики проводят наступательные действия на востоке Харьковской области, однако никаких успехов добиться не могут.

В Генштабе обращают внимание на то, что жесткие боевые действия не останавливаются вдоль всей линии фронта.

Бойцы ВСУ наносят врагу масштабные потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.

В Сумской и Черниговской ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории России, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и «шахедами», — добавляет Прохоренко. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 24 мая 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины в течение суток ликвидировали 1240 российских захватчиков, а из техники уничтожены: